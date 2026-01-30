Лавров: Украина использовала все перемирия, чтобы «запихнуть» людей на передовую

Кроме того, по его словам, ситуация использовалась для «накачивания Украины новыми вооружениями». Дипломат отметил, что перемирие, которого добивается украинский лидер Владимир Зеленский, для России неприемлемо.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что лично обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой на ограниченный срок воздержаться от ударов по Киеву и другим украинским городам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

