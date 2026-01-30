Лавров: Украина использовала все перемирия, чтобы «запихнуть» людей на передовую
Киев использовал все предыдущие перемирия, чтобы «запихнуть» на передовую больше людей и продолжить боевые действия, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.
Кроме того, по его словам, ситуация использовалась для «накачивания Украины новыми вооружениями». Дипломат отметил, что перемирие, которого добивается украинский лидер Владимир Зеленский, для России неприемлемо.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что лично обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой на ограниченный срок воздержаться от ударов по Киеву и другим украинским городам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ООН: Крыму и Донбассу неприменим принцип самоопределения народов
- Лавров: Украина использовала все перемирия, чтобы «запихнуть» людей на передовую
- WP указала на разногласия США и Украины по порядку шагов в переговорах
- Уиткофф сообщил о серьезных подвижках в переговорах по Украине
- Врач заявила о пользе домашних пельменей для замедления старения
- СМИ: Diddy заявил о причастности к убийству Тупака
- Владельцам смартфонов рекомендовали не спешить включать телефон после холода
- Хакеры заявили о ключевой роли киберопераций в боевых действиях
- Россиянам объяснили переход на новую систему высшего образования в России
- Хамзаев объяснил цензуру откровенной Сидни Суини в «Горничной»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru