Лавров: Украина использовала все перемирия, чтобы «запихнуть» людей на передовую

Киев использовал все предыдущие перемирия, чтобы «запихнуть» на передовую больше людей и продолжить боевые действия, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Путин и Трамп считают предложение о перемирии попыткой затянуть конфликт на Украине

Кроме того, по его словам, ситуация использовалась для «накачивания Украины новыми вооружениями». Дипломат отметил, что перемирие, которого добивается украинский лидер Владимир Зеленский, для России неприемлемо.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что лично обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой на ограниченный срок воздержаться от ударов по Киеву и другим украинским городам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
