СМИ: Правительственный самолёт Ирана приземлился в Москве на фоне слухов об ударах США
Правительственный борт Ирана приземлился в московском аэропорту «Внуково» на фоне слухов об ударах США по руководству страны, сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, на его борту может находиться иранский президент Масуд Пезешкиан. Как ожидается, президент США Дональд Трамп сделает заявление в ближайшие часы.
Тем временем, американские самолеты, участвовавшие в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, летят на Ближний Восток.
Ранее стало известно, что США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Правительственный самолёт Ирана приземлился в Москве на фоне слухов об ударах США
- Глава аппарата Белого дома получила записку от Уиткоффа с упоминанием Путина
- Стало известно о трех сценариях развития ситуации на Украине в 2026 году
- Лавров назвал Зеленского неадекватным после его слов об убийстве россиян
- ООН: Крыму и Донбассу неприменим принцип самоопределения народов
- Лавров: Украина использовала все перемирия, чтобы «запихнуть» людей на передовую
- WP указала на разногласия США и Украины по порядку шагов в переговорах
- Уиткофф сообщил о серьезных подвижках в переговорах по Украине
- Врач заявила о пользе домашних пельменей для замедления старения
- СМИ: Diddy заявил о причастности к убийству Тупака
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru