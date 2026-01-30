СМИ: Правительственный самолёт Ирана приземлился в Москве на фоне слухов об ударах США

Правительственный борт Ирана приземлился в московском аэропорту «Внуково» на фоне слухов об ударах США по руководству страны, сообщает Telegram-канал Mash.

Разведка США сообщила Трампу о «самом слабом состоянии» режима в Иране

По предварительным данным, на его борту может находиться иранский президент Масуд Пезешкиан. Как ожидается, президент США Дональд Трамп сделает заявление в ближайшие часы.

Тем временем, американские самолеты, участвовавшие в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, летят на Ближний Восток.

Ранее стало известно, что США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

