Лавров назвал Зеленского неадекватным после его слов об убийстве россиян
Призыв президента Украины Владимира Зеленского убивать по 50 тысяч русских является свидетельством его неадекватности, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы МИД России Сергея Лаврова.
«Всем видна неадекватность этого человека», – указал министр. Также дипломат указал, что целью гарантий безопасности, обсуждением которых гордится Киев, Евросоюз и НАТО, является обеспечение безопасности режиму в Киеве, корни которого были пущены в ходе госпереворота в 2014 году.
Лавров отметил, что сейчас киевский режим существует для создания угроз безопасности РФ.
Также глава МИД РФ сказал, что Украина использовала все перемирия, чтобы «запихнуть» людей на передовую, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров назвал Зеленского неадекватным после его слов об убийстве россиян
- ООН: Крыму и Донбассу неприменим принцип самоопределения народов
- Лавров: Украина использовала все перемирия, чтобы «запихнуть» людей на передовую
- WP указала на разногласия США и Украины по порядку шагов в переговорах
- Уиткофф сообщил о серьезных подвижках в переговорах по Украине
- Врач заявила о пользе домашних пельменей для замедления старения
- СМИ: Diddy заявил о причастности к убийству Тупака
- Владельцам смартфонов рекомендовали не спешить включать телефон после холода
- Хакеры заявили о ключевой роли киберопераций в боевых действиях
- Россиянам объяснили переход на новую систему высшего образования в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru