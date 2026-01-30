«Всем видна неадекватность этого человека», – указал министр. Также дипломат указал, что целью гарантий безопасности, обсуждением которых гордится Киев, Евросоюз и НАТО, является обеспечение безопасности режиму в Киеве, корни которого были пущены в ходе госпереворота в 2014 году.

Лавров отметил, что сейчас киевский режим существует для создания угроз безопасности РФ.

Также глава МИД РФ сказал, что Украина использовала все перемирия, чтобы «запихнуть» людей на передовую, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

