В Евросоюзе предложили создать общую атомную бомбу для всех стран
Экс-глава МИД Германии Йошка Фишер призвал к созданию общеевропейского ядерного вооружения, сообщает Tagesspiegel.
По его словам, Европа больше не может полагаться на США. При этом Германия несет ответственность за лидерство в Европе, «но всегда только совместно с другими». Бывший министр указал, что создание ядерного оружия не должно рассматриваться как исключительно национальная задача Берлина. Речь должна идти о коллективном вооружении всех стран Европейского союза. При этом «Германия никогда больше не должна действовать в одиночку».
Политик также указал, что изменение международной обстановки заставило его пересмотреть прежние пацифистские взгляды. Фишер отметил, что если бы сегодня он был молодым человеком, то пошел бы служить.
Ранее в Германии призвали готовиться к тяжелому конфликту с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
