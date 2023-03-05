Трамп раскритиковал чрезмерную поддержку Украины

Политик задался вопросом, почему администрация президента Джо Байдена финансирует Украину в таком объеме. Он отметил, что Вашингтон выделяет миллиарды долларов, притом, что европейские союзники дают «лишь малую часть» от этого объема.

Также Трамп заявил, что в случае своего избрания прекратит конфликт вокруг Украины за одни сутки. Он сослался на имеющийся план.

Ранее политик заявил, что в случае переизбрания намерен сразу связаться с главой России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

