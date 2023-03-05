Трамп раскритиковал чрезмерную поддержку Украины

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп на съезде американских консерваторов сообщил, что возможная победа Киева в конфликте с Москвой представляет гораздо большую важность для европейских стран, чем для США.

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Политик задался вопросом, почему администрация президента Джо Байдена финансирует Украину в таком объеме. Он отметил, что Вашингтон выделяет миллиарды долларов, притом, что европейские союзники дают «лишь малую часть» от этого объема.

Также Трамп заявил, что в случае своего избрания прекратит конфликт вокруг Украины за одни сутки. Он сослался на имеющийся план.

Ранее политик заявил, что в случае переизбрания намерен сразу связаться с главой России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАДональд Трамп
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