Трамп раскритиковал чрезмерную поддержку Украины
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп на съезде американских консерваторов сообщил, что возможная победа Киева в конфликте с Москвой представляет гораздо большую важность для европейских стран, чем для США.
Политик задался вопросом, почему администрация президента Джо Байдена финансирует Украину в таком объеме. Он отметил, что Вашингтон выделяет миллиарды долларов, притом, что европейские союзники дают «лишь малую часть» от этого объема.
Также Трамп заявил, что в случае своего избрания прекратит конфликт вокруг Украины за одни сутки. Он сослался на имеющийся план.
Ранее политик заявил, что в случае переизбрания намерен сразу связаться с главой России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 049 / сут.
Умерли
396 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+11 462 / сут.
- Трамп раскритиковал чрезмерную поддержку Украины
- В США замалчивают правду о взрывах на «Северных потоках»
- Принц Гарри заявил, что не похож на королевскую семью
- Стало известно о погоде в Москве 8 марта
- СМИ: объем российского импорта вернулся к показателям 2020 года
- Еще 11 стран могут стать безвизовыми для россиян
- Захарова заявила, что не ругалась в телеэфире
- Жертвами землетрясения в Турции стали около 46 тысяч человек
- Саакашвили сообщил, что похудел почти в два раза
- В Санкт-Петербурге «ВАЗ» сбил женщину с коляской
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru