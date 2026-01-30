Глава аппарата Белого дома получила записку от Уиткоффа с упоминанием Путина
30 января 202601:34
Специальный посланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф передал главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс записку, в которой было замечено имя президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
В ней содержались дополнительные подробности о разговоре с российским лидером. Журналисты не смогли разобрать другие слова, только упоминание Путина.
Ранее Уиткофф сообщил о серьезных подвижках в переговорах по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
