Глава аппарата Белого дома получила записку от Уиткоффа с упоминанием Путина

Специальный посланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф передал главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс записку, в которой было замечено имя президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

Рубио заявил, что Уиткофф и Кушнер не поедут на переговоры по Украине

В ней содержались дополнительные подробности о разговоре с российским лидером. Журналисты не смогли разобрать другие слова, только упоминание Путина.

Ранее Уиткофф сообщил о серьезных подвижках в переговорах по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Kremlin.ru
