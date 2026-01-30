Стало известно о трех сценариях развития ситуации на Украине в 2026 году

По данным издания, наиболее вероятным является продолжение затяжного позиционного противостояния. Переговоры могут зайти в тупик, поскольку Киев не соглашается уступать Донбасс, а Москва не отказывается от своих стратегических целей. Как считают эксперты, обе стороны обладают достаточными техническими, финансовыми и людскими ресурсами.

Второй вариант — военное истощение Украины. По словам аналитиков, нехватка резервов и преимущество России в войне беспилотников могут привести к прорыву линии обороны. Это вынудит Киев принять тяжелые условия мира, включая ограничение численности украинских вооруженных сил и восстановление российского влияния на жизнь в стране.

Последний сценарий продолжения конфликта — экономическое давление на Москву. Санкции и структурные проблемы могут заставить российские власти искать компромиссное решение.

При этом позиция администрации президента США Дональда Трампа остается ключевым фактором, влияющим на развитие событий, так как и Москва, и Киев опасаются возможной резкой реакции американского лидера на то, что переговоры зайдут в тупик.

Ранее Трамп заявил об «очень хороших событиях» на переговорах по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

