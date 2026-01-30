По его словам, к такому выводу пришел секретариат ООН. Такая позиция была сформирована после внимательного изучения ситуации юридическим департаментом. В Секретариате ООН в упомянутых ситуациях считают, что «принцип территориальной целостности превалирует» над правом самоопределения народов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что воссоединение Крыма с Россией в 2014 году связано со стремлением жителей региона вернуться на Родину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

