ООН: Крыму и Донбассу неприменим принцип самоопределения народов

Право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша.

Лавров: Россия никогда не ставила целью захват Крыма или Донбасса

По его словам, к такому выводу пришел секретариат ООН. Такая позиция была сформирована после внимательного изучения ситуации юридическим департаментом. В Секретариате ООН в упомянутых ситуациях считают, что «принцип территориальной целостности превалирует» над правом самоопределения народов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что воссоединение Крыма с Россией в 2014 году связано со стремлением жителей региона вернуться на Родину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:ДонбассКрымООН

