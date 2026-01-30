ООН: Крыму и Донбассу неприменим принцип самоопределения народов
Право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша.
По его словам, к такому выводу пришел секретариат ООН. Такая позиция была сформирована после внимательного изучения ситуации юридическим департаментом. В Секретариате ООН в упомянутых ситуациях считают, что «принцип территориальной целостности превалирует» над правом самоопределения народов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что воссоединение Крыма с Россией в 2014 году связано со стремлением жителей региона вернуться на Родину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ООН: Крыму и Донбассу неприменим принцип самоопределения народов
- Лавров: Украина использовала все перемирия, чтобы «запихнуть» людей на передовую
- WP указала на разногласия США и Украины по порядку шагов в переговорах
- Уиткофф сообщил о серьезных подвижках в переговорах по Украине
- Врач заявила о пользе домашних пельменей для замедления старения
- СМИ: Diddy заявил о причастности к убийству Тупака
- Владельцам смартфонов рекомендовали не спешить включать телефон после холода
- Хакеры заявили о ключевой роли киберопераций в боевых действиях
- Россиянам объяснили переход на новую систему высшего образования в России
- Хамзаев объяснил цензуру откровенной Сидни Суини в «Горничной»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru