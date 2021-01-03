Пусть подвинутся! России пожелали вхождения в число «великих» в 2021 году

«2021 год - год ожиданий для всего мира, не только для России. Это год выхода из пандемической истории, которая не только унесла почти два миллиона жизней, но и подкосила экономики многих стран. Это затронуло буквально каждого человека в стране. Это был год испытаний, и все хотят, чтобы он побыстрее прошел. Все ожидают, что в 2021 году восстановится нормальная человеческая жизнь», - отметил он.



По словам Мартынова, Россия с достоинством преодолела все трудности.



«Для России любые кризисы - это не только потери, но и возможности для тех, кто их видит и готов действовать вовремя и дерзко. Например, наша вакцина стала первой в мире. Несмотря на титанические усилия конкурентов помешать России, страна все равно изобрела и выпустила вакцину. Это не может не вызывать удовлетворение. Учитывая такой старт, надеюсь, что в 2021 году Россия займет законное место среди великих стран мира. Для нас это и так ясно, но это должен понять весь мир», - подчеркнул политолог.



Мартынов оценил, какой будет политика стран Запада в отношении России в год Быка, а также как Кремль будет выстраивать взаимоотношения с государствами.



«У нас испокон веков ничего не меняется. Это на Западе знамя русофобии иногда передается из Великобритании в США, а оттуда в некоторые страны Европы и обратно. А у России нет никаких друзей ни на Западе, ни на Востоке. У нас время от времени возникают ситуативные союзники - например, Китай. Кстати, он стал одним из самых главных выгодоприобретателей от пандемической истории. Они быстро справились с распространением вируса, и их экономика единственной в мире показала рост к концу года. Это заявка на глобальное лидерство. Так что неплохо, что Россия находится с Китаем в ситуативном союзе. Россия настолько велика, масштабна и богата, что говорить о друзьях было бы легкомысленно. То, что все вокруг враги - это совершенно точно. Другой вопрос, как смотреть на такое положение дел. Ведь враги - это не обязательно те, с кем мы должны воевать», - объяснил политолог.



По его словам, 2021 год принесет много событий на постсоветском пространстве.



«Нас ждут яркие интересные события по дальнейшему сегментированию, попытке раздела этого пространства. Этот процесс откладывался на потом, но он уже в 2020 году себя проявил, а в 2021 году события в постсоветских странах будут широко освещаться в СМИ. Основное противостояние России со всеми остальными сложится именно там. У Китая и Турции есть интересы в Центральной Азии, в европейской части постсоветского пространства - у ЕС и США. Так что все к этому готовятся», - считает Мартынов.