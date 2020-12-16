Забыть Обаму. В Совфеде дали совет Байдену по России
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН отметил, что новый президент США всё равно будет зависим от демократов, поэтому шанс на потепление в отношениях Вашингтона с Москвой невелик.
Новому президенту США Джо Байдену не стоит относиться к России пренебрежительно, как это делал Барак Обама, заявила экс-помощница Дональда Трампа Фиона Хилл. По ее словам, «мир полностью изменился», и новым хозяевам Белого дома «придется думать по-другому».
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН рассказал, как Байдену следует выстраивать отношения с Россией.
«Россия открыта для контактов. Если Байден продолжит курс Обамы и Трампа по санкционному давлению на Москву, то будет тупик. А если он прислушается к голосу разумных советчиков и попытается хотя бы приостановить дальнейшее ухудшение отношений, то это будет неплохо, потому что совместными усилиями мы можем многое сделать на мировой арене. Все зависит от того, кто будет реально оказывать влияние на Байдена, какой будет его команда. На мой взгляд, вряд ли что-то поменяется, поскольку в его команде очень много людей из администрации Обамы. Демократы не выпустят Байдена из тисков, а они хотят дальнейшего ухудшения отношений с Россией», - отметил сенатор.
Парламентарий также объяснил, почему россиянам не стоит ждать изменений во внешней политике США после прихода Байдена к власти.
«Мы каждый раз ждем перемен, когда приходит новый президент в США, но ни одного раза ничего не поменялось. Поэтому надо спокойно относиться к новому главе государства, поменьше оглядываться на Вашингтон и заниматься собственными проблемами», - заключил он.
Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в интервью НСН заявил, что внешняя политика Вашингтона при Байдене радикально не поменяется, так как многое закреплено в законах и желания одного лишь президента изменить курс недостаточно.
Между тем, бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что Байден может стабилизировать отношения с Москвой, например, в сфере контроля над вооружением. Вместе с тем он добавил, что Байден не станет стремиться к дружбе с президентом России Владимиром Путиным.
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