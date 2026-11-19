Пока российские авиакомпании не готовы взять на себя ответственность за прямые рейсы в Кению, так как запрос на такой туризм невысокий. Об этом НСН рассказал президент Союза турагентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате РФ Сергей Голов.

Вопрос запуска прямых рейсов между Россией и Кенией остается задачей на перспективу — транспортные ведомства двух стран будут решать ее исходя из наличия экономической обоснованности и практической целесообразности, сообщили в посольстве РФ в Найроби. Об этом пишу «Известия». Ранее президент России Владимир Путин призвал наращивать туризм в африканские страны. Кения — одно из наиболее привлекательных направлений. Голов раскрыл многие ли россияне интересуются этим направлением.

«Немного россиян рассматривают это направление, потому что оно достаточно дорогое для проживания и для экскурсионных поездок. Поэтому без прямого сообщения ничего не получится. А насколько я знаю, у нас такой возможности своими силами нет. Если только кенийские авиакомпании возьмут на себя такой груз ответственности выполнять прямые рейсы. Но и то они будут нерегулярными, поэтому говорить о каком-то потоке туристов не приходится. Это просто разнообразит пул направлений для наших туристов, особенно в зимний и осенний период», — рассказал он.