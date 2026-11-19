За острыми ощущениями: Почему прямых перелетов в Кению пока не будет
Сергей Голов заявил НСН, что даже если запустят рейсы в Кению, то турпоток не будет большим, а самолеты первое время точно будут летать полупустые.
Пока российские авиакомпании не готовы взять на себя ответственность за прямые рейсы в Кению, так как запрос на такой туризм невысокий. Об этом НСН рассказал президент Союза турагентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате РФ Сергей Голов.
Вопрос запуска прямых рейсов между Россией и Кенией остается задачей на перспективу — транспортные ведомства двух стран будут решать ее исходя из наличия экономической обоснованности и практической целесообразности, сообщили в посольстве РФ в Найроби. Об этом пишу «Известия». Ранее президент России Владимир Путин призвал наращивать туризм в африканские страны. Кения — одно из наиболее привлекательных направлений. Голов раскрыл многие ли россияне интересуются этим направлением.
«Немного россиян рассматривают это направление, потому что оно достаточно дорогое для проживания и для экскурсионных поездок. Поэтому без прямого сообщения ничего не получится. А насколько я знаю, у нас такой возможности своими силами нет. Если только кенийские авиакомпании возьмут на себя такой груз ответственности выполнять прямые рейсы. Но и то они будут нерегулярными, поэтому говорить о каком-то потоке туристов не приходится. Это просто разнообразит пул направлений для наших туристов, особенно в зимний и осенний период», — рассказал он.
Также он раскрыл, как прямые перелеты в Кению повлияют на турпоток и цены.
«Все будет зависеть от стоимости. У авиакомпаний есть определенного рода риски. Самолеты же в самом начале будут летать полупустые. Если Кении нужно это для развития своего туризма и привлечения наших туристов, то это одно дело. Я думаю, что вряд ли кто из наших авиакомпаний возьмет на себя такой груз ответственности в нынешней ситуации. Большую часть стоимости турпакета составляет авиаперевозка», — сказал он.
По словам Голова, в Африку россияне сегодня отправляются на уникальными экскурсиями и драйвом.
«Это сафари-парк, отдых. В основном это экскурсионка, либо острые ощущения», — отметил он.
Ранее стало известно, что Россия и Мозамбик обсуждают возможный запуск прямого авиасообщения. Как ожидается, стороны будут опираться на город Накала на севере республики, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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