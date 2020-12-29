«Казус Навального». В России и Германии рассказали о будущем отношений между странами
Глава комитета Совета Федерации по международным делам и германский политолог в эфире НСН рассказали, как улучшить отношения двух стран на фоне взаимных санкций и обвинений.
Российские власти расширили список граждан ФРГ, которым запрещён въезд на территорию РФ. В российском МИД уточнили, что в расширенный российский стоп-лист вошли руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур из системы Минобороны ФРГ.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что это символические санкции, которые не помешают экономическому сотрудничеству двух стран.
«Многие боялись, и я в том числе, что «казус Навального» может разрушить германо-российские отношения. Однако мне кажется, что череда этих санкций не настолько разрушительна. Они больше символические и не направлены против экономических структур обоих стран. Они касаются людей, которые во время пандемии и так не ездят ни в Германию, ни в Россию. Германия и Россия хотят соблюдать хороший тон в дипломатии и не идти на конфронтацию, а могли бы. Тем более, что в ЕС достаточно стран, которые толкают с подачи США на то, чтобы рассорится с Россией. Но при нынешнем правительстве Меркель и ее социал-демократических партнеров в нем разрушение отношений с между Германией и Россией не будет, «Северный поток-2» будет достроен. Министр иностранных дел Германии сказал, что даже если новый президент США Джо Байден будет угрожать санкциями немецким компаниям и требовать остановить строительство газопровода, Германия этого делать не будет», - рассказал политолог.
Рар напомнил слова президента России Владимира Путина, что Германия – второй после Китая внешнеэкономический партнер страны, да и немецкий бизнес настроен на сотрудничество с РФ. Возвращаясь к делу Навального, он добавил, что Германия должна была более конструктивно работать с Москвой, «но и Россия могла бы сделать чуть больше для раскрытия этого дела».
В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире НСН рассказал, что отношения между странами сейчас переживают не лучшие времена и призвал европейцев поменьше оглядываться на США.
«Отношения могут быть испорчены безвозвратно тогда, когда к этому стремятся обе стороны. Мы совершенно точно не находимся в этой ситуации», - сказал Косачев.
Он добавил, что Россия готова выстраивать отношения с Евросоюзом на принципах равенства и взаимовыгодности.
«К сожалению, Евросоюз последние два десятилетия стремится выстраивать отношения с Россией через навязывание своих интересов при отказе признавать ее суверенные интересы », - отметил сенатор, добавив, что отношения изменятся тогда, когда ЕС откажется от этой внешнеполитической парадигмы.
«Отношения же ради отношений Россия поддерживать не должна, потому этот кризис будет развиваться, не дай бог, вплоть до полного разрыва отношений, хоть я и не хотел бы этого. Танцевать это танго мы сможем только вместе», - добавил Косачев.
Он также снова призвал страны ЕС вспомнить о собственных интересах в отношениях с Россией и переосмыслить свои отношения с США. «Если и когда лидеры ЕС найдут в себе политическую смелость действовать самостоятельно, то многое может поменяться», - резюмировал сенатор.
Компания-оператор «Северного потока-2» ранее завершила укладку труб в исключительно экономической зоне Германии. Это отрезок длиной в 2,6 километра, проложенный в немецких водах на глубине менее 30 метров. Теперь для соединения двух концов газотранспортной магистрали остаётся построить ещё порядка 147 километров в территориальных водах Дании. Достройкой газопровода занимается российское судно «Фортуна», которое 11 декабря начало работы на немецком участке. На 2,6 километра ушло чуть больше двух недель.
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