«Казус Навального». В России и Германии рассказали о будущем отношений между странами

Российские власти расширили список граждан ФРГ, которым запрещён въезд на территорию РФ. В российском МИД уточнили, что в расширенный российский стоп-лист вошли руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур из системы Минобороны ФРГ.



Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что это символические санкции, которые не помешают экономическому сотрудничеству двух стран.

«Многие боялись, и я в том числе, что «казус Навального» может разрушить германо-российские отношения. Однако мне кажется, что череда этих санкций не настолько разрушительна. Они больше символические и не направлены против экономических структур обоих стран. Они касаются людей, которые во время пандемии и так не ездят ни в Германию, ни в Россию. Германия и Россия хотят соблюдать хороший тон в дипломатии и не идти на конфронтацию, а могли бы. Тем более, что в ЕС достаточно стран, которые толкают с подачи США на то, чтобы рассорится с Россией. Но при нынешнем правительстве Меркель и ее социал-демократических партнеров в нем разрушение отношений с между Германией и Россией не будет, «Северный поток-2» будет достроен. Министр иностранных дел Германии сказал, что даже если новый президент США Джо Байден будет угрожать санкциями немецким компаниям и требовать остановить строительство газопровода, Германия этого делать не будет», - рассказал политолог.