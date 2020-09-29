Войска Армении и Азербайджана обновили данные о потерях за ночь

В Минобороны Армении сообщили, что армия Азербайджана начала артподготовку перед новым нападением и также подтвердили факт ночных боев.

Также представители военных ведомств обеих сторон конфликта рассказал об уничтожении боевой техники и живой силы противников. В Азербайджане отчитались об уничтожении танка, автомобиля, смешанной колонны автомобильной техники и артиллерийской батареи ВС Армении, а также до десяти армянских военных.

Как передает РИА Новости, пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила во вторник об уничтожении бронетехники противника во время утреннего боя на линии соприкосновения в Карабахе.