Войска Армении и Азербайджана обновили данные о потерях за ночь

Вооруженные силы Армении утром начали обстрел из артиллерийских орудий территории Дашкенсанского района Азербайджана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Столкновения между войсками двух стран шли и ночью.

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В Минобороны Армении сообщили, что армия Азербайджана начала артподготовку перед новым нападением и также подтвердили факт ночных боев.

Также представители военных ведомств обеих сторон конфликта рассказал об уничтожении боевой техники и живой силы противников. В Азербайджане отчитались об уничтожении танка, автомобиля, смешанной колонны автомобильной техники и артиллерийской батареи ВС Армении, а также до десяти армянских военных.

Как передает РИА Новости, пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила во вторник об уничтожении бронетехники противника во время утреннего боя на линии соприкосновения в Карабахе.

Президент Армении заявил об участии турецких F-16 в карабахском конфликте

Военный историк, специалист по постсоветским конфликтам Евгений Норин в понедельник оценил в эфире НСН шансы Армении и Азербайджана на победу в случае полномасштабной войны.

Ранее депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин назвал Турцию главным подстрекателем войны в Нагорном Карабахе.

В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. В Азербайджане военное положение действует в некоторых городах и районах, введён комендантский час. Стороны сообщают о нанесении взаимного урона боевым частям. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали Баку и Ереван к сдержанности. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пришло время покончить с «оккупацией» Арменией территории Азербайджана.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахАзербайджанАрмения
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