Войска Армении и Азербайджана обновили данные о потерях за ночь
Вооруженные силы Армении утром начали обстрел из артиллерийских орудий территории Дашкенсанского района Азербайджана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Столкновения между войсками двух стран шли и ночью.
В Минобороны Армении сообщили, что армия Азербайджана начала артподготовку перед новым нападением и также подтвердили факт ночных боев.
Также представители военных ведомств обеих сторон конфликта рассказал об уничтожении боевой техники и живой силы противников. В Азербайджане отчитались об уничтожении танка, автомобиля, смешанной колонны автомобильной техники и артиллерийской батареи ВС Армении, а также до десяти армянских военных.
Как передает РИА Новости, пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила во вторник об уничтожении бронетехники противника во время утреннего боя на линии соприкосновения в Карабахе.
Военный историк, специалист по постсоветским конфликтам Евгений Норин в понедельник оценил в эфире НСН шансы Армении и Азербайджана на победу в случае полномасштабной войны.
Ранее депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин назвал Турцию главным подстрекателем войны в Нагорном Карабахе.
В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. В Азербайджане военное положение действует в некоторых городах и районах, введён комендантский час. Стороны сообщают о нанесении взаимного урона боевым частям. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали Баку и Ереван к сдержанности. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пришло время покончить с «оккупацией» Арменией территории Азербайджана.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 135 / сут.
Умерли
20 385+61 / сут.
Выздоровели
946 тыс.+2 702 / сут.
- В списке богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер
- Собянин: Для снижения заболеваемости школы уйдут на 2-недельные каникулы
- СМИ: глава Дагестана Владимир Васильев может досрочно покинуть свой пост
- Войска Армении и Азербайджана обновили данные о потерях за ночь
- Новости за ночь: Счетная палата признала безуспешной «мусорную реформу»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru