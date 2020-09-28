В Госдуме назвали Турцию подстрекателем в армяно-азербайджанском конфликте
Первый зампред Комитета по делам СНГ в эфире НСН также назвал российскую военную базу в Армении гарантией того, что конфликт в Нагорном Карабахе не должен расширяться.
Военные действия в Нагорном Карабахе продолжались в ночь на понедельник. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. При этом оба военных ведомства - и армянское, и азербайджанское - отрицают те потери, о которых заявляют противники.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне звонил в Москву, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. От президента России Владимира Путина он услышал призыв сделать все возможное, чтобы максимально быстро завершить конфликт.
Возможно ли вмешательство России в эту ситуацию, НСН спросила у депутата Госдумы, первого заместителя председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина.
«Военное вмешательство России в конфликт пока не рассматривается, но российское присутствие на армянской базе в Гюмри является гарантией того, что военные действия не должны расширяться в масштабах. И все наши возможности должны быть приведены в полную боевую возможность, чтобы никому не пришло в голову раскачивать конфликт в Нагорном Карабахе. А конфликт этот опасен тем, что может дестабилизировать весь Кавказ», - отметил собеседник НСН.
По мнению Константина Затулина, подстрекателем азербайджанской стороны в этом конфликте является Турция. Более того, Баку может использовать военную технику своего более влиятельного соседа. Не так давно на территории Азербайджана проходили совместные с Турцией военные учения. Не исключено, что оставленную технику, включая истребители-бомбардировщики F-16, могут задействовать в боях против армянской армии.
Писатель Захар Прилепин, давая оценку происходящему в Нагорном Карабахе в своем телеграм-канале, призвал Армению объединиться с Россией, но предупредил, что очень бы не хотелось, чтобы в Армении погибали русские солдаты.
«Россия заинтересована в том, чтобы делать всё возможное, и может быть, невозможное, чтобы конфликт был прекращен. Как и в предыдущих случаях, Азербайджан, хоть и участвует в мирных переговорах, предлагает решать такие конфликты силой. Мы категорически против таких решений в таких сложных и затяжных конфликтах, как Нагорный Карабах. Очевидно, что Турция подталкивает к военному решению Азербайджан. Надо напомнить, что Турция сама живет в стеклянном доме, и, наверное, ей стоит напомнить, что не стоит разбрасываться камнями», - заметил в интервью НСН Затулин.
Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян назвал происходящее полномасштабной войной, которой давно уже не было. По его словам, война идет вдоль всей линии соприкосновения — от Омара до Аракса. Азербайджанские военные целенаправленно бомбят инфраструктуру по всей линии фронта, на передовой находятся сотни танков.
«Я считаю, что обстрел густонаселённых районов недопустим. Россия должна понимать, что если мы не называем инициаторов конфликта, то мы поощряем его на дальнейшие действия, он становится безнаказанным. В этой ситуации очевидно, что Азербайджан проявил инициативу, предпринял военные действия, Армения ответила. Баку - нарушитель, и об этом нужно говорить. Но при этом армяно-азербайджанский конфликт может быть разрешен. Нужно немного больше воли и гибкости с обеих сторон. Но слишком много и у тех, и у других, кто считает: всё или ничего», - заключил Константин Затулин.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал официальный Ереван и Баку немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, и заявил о намерении поговорить с лидерами обеих стран. Накануне Папа Римский Франциск призвал Азербайджан и Армению разрешить конфликт посредством диалога и переговоров.
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