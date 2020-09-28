В Госдуме назвали Турцию подстрекателем в армяно-азербайджанском конфликте

Военные действия в Нагорном Карабахе продолжались в ночь на понедельник. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. При этом оба военных ведомства - и армянское, и азербайджанское - отрицают те потери, о которых заявляют противники.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне звонил в Москву, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. От президента России Владимира Путина он услышал призыв сделать все возможное, чтобы максимально быстро завершить конфликт.

Возможно ли вмешательство России в эту ситуацию, НСН спросила у депутата Госдумы, первого заместителя председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина.

«Военное вмешательство России в конфликт пока не рассматривается, но российское присутствие на армянской базе в Гюмри является гарантией того, что военные действия не должны расширяться в масштабах. И все наши возможности должны быть приведены в полную боевую возможность, чтобы никому не пришло в голову раскачивать конфликт в Нагорном Карабахе. А конфликт этот опасен тем, что может дестабилизировать весь Кавказ», - отметил собеседник НСН.

По мнению Константина Затулина, подстрекателем азербайджанской стороны в этом конфликте является Турция. Более того, Баку может использовать военную технику своего более влиятельного соседа. Не так давно на территории Азербайджана проходили совместные с Турцией военные учения. Не исключено, что оставленную технику, включая истребители-бомбардировщики F-16, могут задействовать в боях против армянской армии.

Писатель Захар Прилепин, давая оценку происходящему в Нагорном Карабахе в своем телеграм-канале, призвал Армению объединиться с Россией, но предупредил, что очень бы не хотелось, чтобы в Армении погибали русские солдаты.