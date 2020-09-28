Эрдоган и Джонсон обсудили конфликт в Нагорном Карабахе

Турецкий президент Тайип Эрдоган и британский премьер-министр Борис Джонсон обсудили военный конфликт в Нагорном Карабахе в ходе телефонных переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

Эрдоган, в частности, заявил, что для стабилизации региона Армении нужно вывести войска «с оккупированных территорий Нагорного Карабаха».

Новая вспышка конфликта в Нагорном Карабахе случилась в воскресенье утром. Власти обоих государств винят в произошедшем друг друга. Баку заявил о масштабных обстрелах населенных пунктов со стороны Армении вдоль границы двух стран, а Ереван сообщил, что Азербайджан первым обстрелял территории Нагорного Карабаха. Обе стороны понесли потери, есть жертвы и среди мирного населения.

