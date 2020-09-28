Президент Армении заявил об участии турецких F-16 в карабахском конфликте

Президент Армении также заявил, что армянский народ не может позволить повторения геноцида армян в Османской империи.

Ранее в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пришло время покончить с "оккупацией" Арменией территории Азербайджана.

Ранее в понедельник Минобороны Азербайджана заявило, что на стороне Армении в Карабахе воюют прибывшие из Сирии и стран Ближнего Востока наемники. В свою очередь, посол Армении в Москве Вардан Тоганян заявил, что боевики, переброшенные Турцией из подконтрольных ей районов Сирии, уже принимают участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Обстановка на линии соприкосновения в Карабахе обострилась в минувшие выходные. В результат обстрелов и боевых действий есть погибшие среди гражданских и военных.

Москва выразила серьёзную обеспокоенность обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал к немедленному прекращению боевых действий.

Как подчеркнул представитель Кремля, выяснять, кто виноват в обострении можно будет только после остановки горячей фазы конфликта.

