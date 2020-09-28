Президент Армении заявил об участии турецких F-16 в карабахском конфликте
Турция оказывает помощь Азербайджану в войне против Карабаха советниками, наемниками и истребителями F-16, передает "Интерфакс" слова президента Армении Армена Саркисяна.
"Член НАТО Турция оказывает Азербайджану полноценное содействие в виде дронов, кибератак, советниками, наемниками и даже истребителями F-16", - сказал Саркисян в режиме видеоконференции на открытии международного форума Cybersec 2020, который проходит при партнерстве с НАТО.
Президент Армении также заявил, что армянский народ не может позволить повторения геноцида армян в Османской империи.
Ранее в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пришло время покончить с "оккупацией" Арменией территории Азербайджана.
Ранее в понедельник Минобороны Азербайджана заявило, что на стороне Армении в Карабахе воюют прибывшие из Сирии и стран Ближнего Востока наемники. В свою очередь, посол Армении в Москве Вардан Тоганян заявил, что боевики, переброшенные Турцией из подконтрольных ей районов Сирии, уже принимают участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе.
Обстановка на линии соприкосновения в Карабахе обострилась в минувшие выходные. В результат обстрелов и боевых действий есть погибшие среди гражданских и военных.
Москва выразила серьёзную обеспокоенность обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал к немедленному прекращению боевых действий.
Как подчеркнул представитель Кремля, выяснять, кто виноват в обострении можно будет только после остановки горячей фазы конфликта.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 135 / сут.
Умерли
20 385+61 / сут.
Выздоровели
946 тыс.+2 702 / сут.
- Появилось видео нового разгрома колонны танков Азербайдажана
- В Москве построили пять социальных объектов за сентябрь
- Президент Армении заявил об участии турецких F-16 в карабахском конфликте
- В России могут изменить требования к эксплуатации автомобилей
- Путин пообещал привиться от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru