Президент Армении заявил об участии турецких F-16 в карабахском конфликте

Турция оказывает помощь Азербайджану в войне против Карабаха советниками, наемниками и истребителями F-16, передает "Интерфакс" слова президента Армении Армена Саркисяна.

"Член НАТО Турция оказывает Азербайджану полноценное содействие в виде дронов, кибератак, советниками, наемниками и даже истребителями F-16", - сказал Саркисян в режиме видеоконференции на открытии международного форума Cybersec 2020, который проходит при партнерстве с НАТО.

Эрдоган призвал покончить с «оккупацией» Карабаха Арменией

Президент Армении также заявил, что армянский народ не может позволить повторения геноцида армян в Османской империи.

Ранее в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пришло время покончить с "оккупацией" Арменией территории Азербайджана.

Ранее в понедельник Минобороны Азербайджана заявило, что на стороне Армении в Карабахе воюют прибывшие из Сирии и стран Ближнего Востока наемники. В свою очередь, посол Армении в Москве Вардан Тоганян заявил, что боевики, переброшенные Турцией из подконтрольных ей районов Сирии, уже принимают участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Обстановка на линии соприкосновения в Карабахе обострилась в минувшие выходные. В результат обстрелов и боевых действий есть погибшие среди гражданских и военных.

Москва выразила серьёзную обеспокоенность обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал к немедленному прекращению боевых действий.

Как подчеркнул представитель Кремля, выяснять, кто виноват в обострении можно будет только после остановки горячей фазы конфликта.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахТурцияАзербайджанАрмения
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