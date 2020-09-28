«Блицкрига не будет». Но армяне могут потерять Карабах

Обострение в зоне соприкосновения в Карабахе произошло 26 сентября. По заявлению министерства обороны Армении, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам, после чего Азербайджан развернул наступление. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты.

Военный историк, специалист по постсоветским конфликтам Евгений Норин оценил в эфире НСН шансы Армении и Азербайджана на победу в случае полномасштабной войны.

«Азербайджан вкладывал очень большие деньги в свои вооруженные силы после завершения конфликта 90-х. Армения заметно беднее Азербайджана, у нее заметно меньше военный бюджет. Тем более, у Азербайджана есть внешняя поддержка Турции, которая раньше была куда менее выраженной», - сказал Норин.

Он отметил, что Азербайджан пользуется не только политической, но и военной поддержкой Турции.

«Традиционно нельзя сбрасывать со счетов высокий боевой дух армянского ополчения. Но в случае затяжного конфликта положение армян будет достаточно спорным. Противник их превосходит по материальным ресурсам, причем это превосходство является кратным. С другой стороны, Армения - союзник России, которая связана с ней соглашениями, потому сложно представить, что Россия полностью останется в стороне от конфликта», - заявил Норин.