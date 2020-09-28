«Блицкрига не будет». Но армяне могут потерять Карабах
Военный историк, специалист по постсоветским конфликтам рассказал в эфире НСН, чем может завершиться новая война в Нагорном Карабахе.
Обострение в зоне соприкосновения в Карабахе произошло 26 сентября. По заявлению министерства обороны Армении, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам, после чего Азербайджан развернул наступление. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты.
Военный историк, специалист по постсоветским конфликтам Евгений Норин оценил в эфире НСН шансы Армении и Азербайджана на победу в случае полномасштабной войны.
«Азербайджан вкладывал очень большие деньги в свои вооруженные силы после завершения конфликта 90-х. Армения заметно беднее Азербайджана, у нее заметно меньше военный бюджет. Тем более, у Азербайджана есть внешняя поддержка Турции, которая раньше была куда менее выраженной», - сказал Норин.
Он отметил, что Азербайджан пользуется не только политической, но и военной поддержкой Турции.
«Традиционно нельзя сбрасывать со счетов высокий боевой дух армянского ополчения. Но в случае затяжного конфликта положение армян будет достаточно спорным. Противник их превосходит по материальным ресурсам, причем это превосходство является кратным. С другой стороны, Армения - союзник России, которая связана с ней соглашениями, потому сложно представить, что Россия полностью останется в стороне от конфликта», - заявил Норин.
По словам военного историка, ясность в исходе нового конфликта в Нагорном Карабахе наступит в ближайшее время. Как подчеркнул Норин, перерастание конфликта в полномасштабную войну приведет к серьезной гуманитарной катастрофе.
«Сейчас ситуация очень неустойчивая. Скорее всего, это будет не блицкриг азербайджанской армии, а попытки постепенно продавить позиции армян, используя свое численное и материальное преимущество. Они вряд ли будут пытаться ворваться в Степанакерт танковой колонной в стиле американцев в Ираке. Это будет плавное выжимание армянских ополченцев и подавление превосходящей огневой мощью», - считает эксперт по постсоветским конфликтам.
По его мнению, главная задача Армении сейчас продержаться, пока политическое давление внешнего мира не вынудит Азербайджан прекратить наступление.
Ранее депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин назвал Турцию главным подстрекателем войны в Нагорном Карабахе.
В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. В Азербайджане военное положение действует в некоторых городах и районах, введён комендантский час. Стороны сообщают о нанесении взаимного урона боевым частям. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали Баку и Ереван к сдержанности. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пришло время покончить с «оккупацией» Арменией территории Азербайджана.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 135 / сут.
Умерли
20 385+61 / сут.
Выздоровели
946 тыс.+2 702 / сут.
- Появилось видео нового разгрома колонны танков Азербайдажана
- В Москве построили пять социальных объектов за сентябрь
- Президент Армении заявил об участии турецких F-16 в карабахском конфликте
- В России могут изменить требования к эксплуатации автомобилей
- Путин пообещал привиться от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru