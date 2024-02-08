«Войдет в историю!»: Интервью Путина Карлсону поможет американцам услышать Россию

Американский журналист Такер Карлсон назвал дату выхода интервью с российским лидером Владимиром Путиным, которое еще до публикации вызвало бурю эмоций во всем мире. Интервью будет опубликовано 8 февраля в 18:00 по времени восточного побережья США (9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени).

Еще в августе прошлого года Карлсон заявил о желании взять интервью у президента России, за что получил ожидаемую порцию негатива в США. А уже в начале февраля знаменитого американского телеведущего и заметили в Москве: 3 февраля в сети опубликовали фотографию Карлсона, сделанную в Большом театре.

Позже Карлсон официально сообщил, что приехал в Россию, так как много о ней читал и хотел увидеть страну своими глазами. А реакцию американских СМИ, которые тут же прозвали его предателем, он счел неадекватной. Уже тогда стало понятно, что Карлсон приехал не только посмотреть на страну…



7 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что американский журналист взял интервью у президента России. Он отметил, что Карлсон не выступает за Россию, но его позиция отличается от подходов англосаксонских СМИ.

БЕЗ МОНТАЖА: ВОЙДЕТ В ИСТОРИЮ

Обращение журналиста в соцсети X с анонсом интервью с президентом России набрало более пяти миллионов просмотров за час, что лишний раз подчеркивает повышенный интерес. За первую ночь просмотры перевалили за 50 миллионов. На данный момент число просмотров приближается к ста миллионам.