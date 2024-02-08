«Войдет в историю!»: Интервью Путина Карлсону поможет американцам услышать Россию
Такер Карлсон опубликует интервью с Владимиром Путиным в ночь на 9 февраля, несмотря на недовольство властей США. Политологи спорят о последствиях долгожданного разговора.
Американский журналист Такер Карлсон назвал дату выхода интервью с российским лидером Владимиром Путиным, которое еще до публикации вызвало бурю эмоций во всем мире. Интервью будет опубликовано 8 февраля в 18:00 по времени восточного побережья США (9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени).
Еще в августе прошлого года Карлсон заявил о желании взять интервью у президента России, за что получил ожидаемую порцию негатива в США. А уже в начале февраля знаменитого американского телеведущего и заметили в Москве: 3 февраля в сети опубликовали фотографию Карлсона, сделанную в Большом театре.
Позже Карлсон официально сообщил, что приехал в Россию, так как много о ней читал и хотел увидеть страну своими глазами. А реакцию американских СМИ, которые тут же прозвали его предателем, он счел неадекватной. Уже тогда стало понятно, что Карлсон приехал не только посмотреть на страну…
7 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что американский журналист взял интервью у президента России. Он отметил, что Карлсон не выступает за Россию, но его позиция отличается от подходов англосаксонских СМИ.
БЕЗ МОНТАЖА: ВОЙДЕТ В ИСТОРИЮ
Обращение журналиста в соцсети X с анонсом интервью с президентом России набрало более пяти миллионов просмотров за час, что лишний раз подчеркивает повышенный интерес. За первую ночь просмотры перевалили за 50 миллионов. На данный момент число просмотров приближается к ста миллионам.
Сам Карлсон пообещал, что на его сайте каждый желающий сможет посмотреть беседу с российским лидером без монтажа. Необходимость интервью он объяснил тем, что американцы ничего не знают о происходящем в РФ и на Украине. По его словам, американский миллиардер Илон Маск обещал не блокировать это интервью, когда его опубликуют в соцсети X.
Журналист из США Алекс Джонс в соцсети X сообщил, что интервью продлилось два часа.
По словам Джонса, Карлсон лично сообщил ему, что запись беседы с российским лидером выйдет «скоро». Как отметил журналист, интервью «уже заставляет нервничать западных цензоров».
«Это войдет в историю. Мы пытаемся остановить Третью мировую войну», — подчеркнул Джонс.
Интервью президента России Владимира Путина экс-ведущему Fox News Такеру Карлсону позволит западному обществу услышать мнение другой стороны российско-украинского конфликта, однако в Европе не ждут громких заявлений, рассказал НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
«Экспертная среда в Европе не ожидает больших новостей, но сам факт интервью интересен. Если Путин в интервью будет рассуждать о ситуации на Украине, это интересно. Надо поздравить журналиста с тем, что он получил интервью. Он делает большую работу, позволяя услышать другие нарративы. Как западное общество и западные политики придут к миру, если не послушают, что говорит другая сторона? Несмотря на то, что в Европе тоже есть проблемы с ее освещением, там однозначно знают больше, чем в американском обществе. Такер Карлсон делает большую работу, чтобы приблизить эту ситуацию к США»», - отметил он.
Вместе с тем предстоящее интервью, по мнению венгерского журналиста, не повлияет на решение США о поддержке Украины.
Со своей стороны, американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в интервью НСН заявил, что интервью действительно может повлиять на восприятие России простыми американцами.
«Думаю, что вряд ли он может стать при администрации (президента США Джо - ред. НСН) Байдена "мостиком" для возможной нормализации отношений между Россией и США. Если он им и может стать, то только при (экс-президенте США Дональде - ред. НСН) Трампе. Возможно, интервью повлияет на восприятие России простыми американцами, которые увидят его», - сказал Блохин.
По его словам, как бы ни старался Карлсон, ему не удастся подтолкнуть США к переговорам с Россией из-за нежелания американских властей.
НО С ПОСЛЕДСТВИЯМИ: ОБВИНЕНИЯ И САНКЦИИ
Сам журналист признался, что американская администрация дважды пыталась сорвать его интервью с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Карлсона, поездку в Россию он оплатил самостоятельно, не прибегая к помощи властей США или каких-либо других сторон. «Мы не взяли никаких денег от какой-либо группы или правительства», – отметил журналист.
По мнению Карлсона, западные правительства попытаются подвергнуть цензуре это интервью, поскольку боятся информации, которую не могут контролировать.
В Белом доме обвинения журналисты официально опровергли. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, никто никому не мешал, «абсолютно нет».
8 февраля координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что «не стоит забегать вперед и обсуждать интервью, которое еще не вышло».
«Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным», - добавил он.
При этом западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Такер Карлсон может попасть под санкции Евросоюза после выхода уже нашумевшего интервью.
«Интервью Карлсона с Путиным может сделать консервативного критика целью законодателей Евросоюза», - говорится в публикации Newsweek.
Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал в соцсети Х возможное введение санкций со стороны Евросоюза в отношении Карлсона.
По мнению предпринимателя, ограничения против журналиста могут обидеть американцев и в целом вызывают тревогу. «С Такером можно соглашаться или нет, но он большой американский журналист, и такие действия сильно обидят американскую общественность», – считает Маск.
Французский политик Флориан Филиппо назвал угрозы ЕС в адрес Карлсона немыслимыми.
«ЕС рассматривает наложение санкций на журналиста Такера Карлсона за интервью с Владимиром Путиным! Речь идет о запрете на въезд в страны ЕС и, возможно, другие ограничения», - сообщил он в Х.
Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин говорил НСН, что власти США точно найдут, в чем обвинить журналиста.
«Такер Карлсон и так считается в США кремлевским агентом… Очевидно, что ненавистники России в очередной раз его в этом обвинят. Возможно, что-то за этим последует. Это еще в большей степени нанесет ущерб по самому Карлсону», - отметил он.
Ранее политолог Евгений Минченко в интервью НСН заявил, что Такер Карлсон приехал в Москву, чтобы удержать свои позиции как самого объективного, информированного и уважаемого журналиста во всем мире, передает «Радиоточка НСН».
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