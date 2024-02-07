Журналист Джонс: Интервью Карлсона с Путиным длится два часа
Интервью президента России Владимира Путина американскому телеведущему Такеру Карлсону продлилось два часа. Об этом сообщил журналист из США Алекс Джонс в соцсети X.
По словам Джонса, Карлсон лично сообщил ему, что запись беседы с российским лидером выйдет «скоро». Как отметил журналист, интервью «уже заставляет нервничать западных цензоров».
«Это войдет в историю. Мы пытаемся остановить Третью мировую войну», — подчеркнул Джонс.
Ранее Такер Карлсон посетил Москву, напоминает RT. По данным СМИ, журналист прибыл в Россию ради беседы с Путиным. Сам Карлсон сообщил в соцсетях, что возьмет интервью у главы государства, так как американцы не в курсе ситуации в России и на Украине, пишет Ura.ru. В Кремле не стали комментировать слухи о возможном интервью.
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