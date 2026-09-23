В России отметили стремление Трампа наладить контакт с Москво
После возвращения Дональда Трампа на пост президента США подход Вашингтона к отношениям с Россией заметно изменился. Об этом ОТР заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
Он указал, что администрация 47-го американского лидера стремится наладить контакт с Москвой по отдельным вопросам, а также с понимаем относится к позиции России.
«К этому нужно отнести прежде всего существующий диалог между США и Россией. А также некоторые действия США, например, отказ от прямого финансирования Украины и от прямой передачи Украине вооружений», – отметил эксперт.
Шаповалов добавил, что подход Трампа заметно отличается от курса его предшественника Джо Байдена.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин сохраняет готовность к новой встрече с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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