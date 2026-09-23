В России отметили стремление Трампа наладить контакт с Москво

Он указал, что администрация 47-го американского лидера стремится наладить контакт с Москвой по отдельным вопросам, а также с понимаем относится к позиции России.

«К этому нужно отнести прежде всего существующий диалог между США и Россией. А также некоторые действия США, например, отказ от прямого финансирования Украины и от прямой передачи Украине вооружений», – отметил эксперт.

Шаповалов добавил, что подход Трампа заметно отличается от курса его предшественника Джо Байдена.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин сохраняет готовность к новой встрече с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

