Маск раскритиковал возможные санкции ЕС против Карлсона за интервью с Путиным

По мнению предпринимателя, ограничения против журналиста могут обидеть американцев и в целом вызывают тревогу. «С Такером можно соглашаться или нет, но он большой американский журналист, и такие действия сильно обидят американскую общественность», – считает Маск.

Ранее западные журналисты выразили сожаление, что после начала СВО президент РФ Владимир Путин согласился дать интервью только Такеру Карлсону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

