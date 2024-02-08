Маск раскритиковал возможные санкции ЕС против Карлсона за интервью с Путиным

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал в соцсети Х возможное введение санкций в отношении журналиста из США Такера Карлсона за визит в Россию и интервью у президента РФ Владимира Путина, сообщает «РЕН ТВ».

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По мнению предпринимателя, ограничения против журналиста могут обидеть американцев и в целом вызывают тревогу. «С Такером можно соглашаться или нет, но он большой американский журналист, и такие действия сильно обидят американскую общественность», – считает Маск.

Ранее западные журналисты выразили сожаление, что после начала СВО президент РФ Владимир Путин согласился дать интервью только Такеру Карлсону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео HBO
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