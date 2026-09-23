По его словам, для этого необходимо политическое взаимодействие России и Европы. При этом у АдГ пока нет потенциала сформировать правительство.

Он также указал, что не исключена ситуация, когда заявления о восстановлении отношений, сделанные в процессе выборов, после прихода к власти забываются. В результате происходит трансформация позиции и политическая орагнизация начинает выступать в поддержку единства позиции Евросоюза - подобное «происходит в Италии, Венгрии, Словакии и других странах».

«Восстановления поставок газа по «Северному потоку – 2» и вообще восстановление экономических отношений с ФРГ является весьма теоретической. Для этого Берлин должен выйти из состава ЕС, что представляется весьма малореалистичным даже в случае победы АдГ на выборах», – заключил Хачатурян.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил «Радиоточке НСН», что перезапуск газопровода «Северный поток» может произойти благодаря его покупке США, а не призывам партии АдГ.

