В России заявили, что победа АдГ не приведет к запуску «Северных потоков»
Победа партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на земельных выборах недостаточно для возобновления переговоров по «Северным потокам». Об этом «ФедералПресс» заявил доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета, кандидат экономических наук Михаил Хачатурян.
По его словам, для этого необходимо политическое взаимодействие России и Европы. При этом у АдГ пока нет потенциала сформировать правительство.
Он также указал, что не исключена ситуация, когда заявления о восстановлении отношений, сделанные в процессе выборов, после прихода к власти забываются. В результате происходит трансформация позиции и политическая орагнизация начинает выступать в поддержку единства позиции Евросоюза - подобное «происходит в Италии, Венгрии, Словакии и других странах».
«Восстановления поставок газа по «Северному потоку – 2» и вообще восстановление экономических отношений с ФРГ является весьма теоретической. Для этого Берлин должен выйти из состава ЕС, что представляется весьма малореалистичным даже в случае победы АдГ на выборах», – заключил Хачатурян.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил «Радиоточке НСН», что перезапуск газопровода «Северный поток» может произойти благодаря его покупке США, а не призывам партии АдГ.
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