Минэкономразвития выбрало РЖД, «Аэрофлот», «Почта России», «Транснефть», «Россети», «Роснефть», «Интер РАО» и «Зарубежнефть» для переезда в регионы. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников. Потуремский подчеркнул, что так как это компании с государственным пакетом, власти имеют рычаги влияния на них в принятии подобных решений.

«В свое время в Красноярском крае был зарегистрирован гражданин Прохоров Михаил Дмитриевич, владелец большого пакета акций компании "Норильский Никель". И был значительный приток налоговых средств, которые оседали не в Москве, не где-то еще, а шли в Красноярский край. Непосредственно предприятие "Норильский Никель" находится тоже в Красноярском крае. Поэтому логика в переезде крупных компаний в регионы есть. Регистрация крупных экономических субъектов — это всегда рост налоговой базы, это создание инфраструктуры, мы видели это в Петербурге при переезде нефтянки и газовиков», — пояснил собеседник НСН.

Он добавил, что наиболее очевидными локациями для переезда были бы города-миллионники, однако это вовсе не обязательное условие.

«Если принимать такое решение, то для работы компании, конечно, нужна определенная инфраструктура: и социальная, и коммуникационная, в том числе связь, транспорт и так далее. Поэтому, наверное, стоит ожидать, что переезд может осуществляться в города-миллионники. Но будут ли это обязательно миллионники? Тоже не факт», — считает Потуремский.

Ранее директор центра экономической географии и регионалистики в РАНХиГС Степан Земцов в разговоре с НСН связал попадание Тюменской области в топ-10 по качеству жизни в регионах доходами от нефтегазового сектора, а также тем, что многие крупные компании отрасли зарегистрированы именно там.

