В Кировской области спасли пенсионера, восемь дней плутавшего по болотам

Родственники 87-летнего мужчины рассказали, что 13 сентября он на машине отправился за грибами, но домой не вернулся. На следующее утро супруга Королева написала заявление в полицию, были организованы поиски, которые не дали результата.

Спустя несколько часов была обнаружена машина пенсионаре, что сузило круг поисков до радиуса в 2 км. Однако за неделю Королева так и не нашли. Лишь на восьмой день один из полицейских решил ещё раз обойти территорию. В какой-то момент его собаки из-за белки сорвались с места. Побежавший за ними страж порядка услышал Королева, кричавшего из лесной глуши.

Мужчина рассказал родным, что ночевал на болоте, промок и чуть не утонул. По его словам, первые три дня он ничего не ел, так как не было желания.

«Начиная с третьего дня он уже питался грибами. Сказал, что до сих пор не может видеть грибы», – добавила внучка Королева Елена Атнагулова.

Ранее рекордсмена Южной Америки в марафоне бразильца Даниэля Феррейру нашли спустя полтора месяца после исчезновения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

