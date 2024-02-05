Интервью с Путиным? Названы цели приезда Такера Карлсона в Москву

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон приехал в Москву, чтобы удержать свои позиции как самого объективного, информированного и уважаемого журналиста во всем мире, заявил политолог Евгений Минченко в интервью НСН. Он также отметил, что Карлсон вполне может взять интервью у президента РФ Владимира Путина.

Ранее американский журналист Такер Карлсон рассказал, что приехал в Россию, так как много о ней читал и хотел увидеть страну своими глазами. «Известия» опубликовали разговор с Карлсоном, где он прокомментировал реакцию американских СМИ на свою поездку, назвав их сумасшедшими, покрутив пальцем у виска. На вопрос о том, собирается ли Карлсон провести интервью с Владимиром Путиным, журналист ответил коротко: «Посмотрим».