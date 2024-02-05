Интервью с Путиным? Названы цели приезда Такера Карлсона в Москву

Даже если Карлсон возьмет интервью у Путина, оно никак не повлияет на выборы президента в РФ и на мнение американцев, отметил в эфире НСН Евгений Минченко. 

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон приехал в Москву, чтобы удержать свои позиции как самого объективного, информированного и уважаемого журналиста во всем мире, заявил политолог Евгений Минченко в интервью НСН. Он также отметил, что Карлсон вполне может взять интервью у президента РФ Владимира Путина.

Ранее американский журналист Такер Карлсон рассказал, что приехал в Россию, так как много о ней читал и хотел увидеть страну своими глазами. «Известия» опубликовали разговор с Карлсоном, где он прокомментировал реакцию американских СМИ на свою поездку, назвав их сумасшедшими, покрутив пальцем у виска. На вопрос о том, собирается ли Карлсон провести интервью с Владимиром Путиным, журналист ответил коротко: «Посмотрим».

Трамп: Кандидатура экс-ведущего Fox Карлсона будет рассмотрена в качестве вице-президента
«Думаю, что у Карлсона нет никакой секретной миссии, секретных посланий от (экс-президента США Дональда - ред. НСН) Трампа. Карлсон сейчас набирает обороты в рамках своего проекта, который у него выходит в соцсети Илона Маска Х. Думаю, что Карлсон просто пытается удержать позицию самого объективного, беспристрастного, информированного и самого уважаемого во всем мире журналиста США. Он дает трибуну тем, кому не дают классические мейнстримные СМИ. Это укладывается и в линию Карлсона, и Илона Маска. При этом, надо заметить, что отношения Такера Карслона с Трампом далеко не безоблачные: были достаточно серьезные трения, что не удивительно, учитывая, что они оба люди достаточно амбициозные и жесткие. Вполне возможно, Карлсон возьмет интервью у Путина, это было бы логично», - сказал Минченко.

При этом политолог уверен, что даже если Карлсон возьмет интервью у Владимира Путина, оно никак не повлияет на выборы президента в РФ и на мнение американцев.

«Карлсон – это, скорее, голос классических консерваторов, это не совсем республиканцы, которые поддерживают Трампа... Там есть определенные различия. Но у нас, если это интервью состоится, оно не окажет большого влияния на избирательную кампанию. Рейтинги доверия Путина и так достаточно высокие. При этом в США абсолютно наплевать на Россию. У них политика сконцентрирована на внутренних вопросах. Даже если какие-то стереотипы с помощью интервью удастся слегка расшатать, это не будет иметь какого-то судьбоносного значения. Там миграционный кризис, проблема с инфляцией, эпидемия наркомании, причем вполне официальная. Вопросы России, Украины и в целом международной политики, вторичны», - резюмировал собеседник НСН.

В конце прошлой недели в Telegram-каналах появилась информация о том, что Карлсон приехал в Россию, в частности, была опубликована фотография с журналистом в Большом театре.

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что американские власти боятся возможного интервью Карлсона с Путиным. Она отметила, что от таких людей, как Карлсон, американцы «слышат правду». При этом конгрессвумен уточнила, что американские власти не любят, когда «кто-то вроде Карлсона идет не по сценарию», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот видео
ТЕГИ:ИнтервьюВладимир ПутинЖурналистыРоссияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры