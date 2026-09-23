Октоберфест в Германии в этом году проводится с усиленными мерами безопасности.

Как отмечает корреспондент РЕН ТВ, посетителей проверяют дважды, на входе установлены дополнительные защитные сооружения, а за порядком следят частная охрана, полиция и специалисты по наблюдению за толпой. Более ста камер с ИИ контролируют ситуацию, хотя большинство гостей не замечают слежки.

Как отметил член сената Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн, беспрецедентные меры безопасности вызваны провальной политикой нынешних властей.

"Это свидетельствует о том, что немецкие политики — и Фридрих Мерц в частности — здесь потерпели полный провал. Разумеется, это, прежде всего, последствия миграционной политики", — заявил он.