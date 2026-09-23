Пиво под куполом: Посетителей Октоберфеста в Германии пугают «российскими» дронами
Октоберфест в Германии в этом году проводится с усиленными мерами безопасности.
Как отмечает корреспондент РЕН ТВ, посетителей проверяют дважды, на входе установлены дополнительные защитные сооружения, а за порядком следят частная охрана, полиция и специалисты по наблюдению за толпой. Более ста камер с ИИ контролируют ситуацию, хотя большинство гостей не замечают слежки.
Как отметил член сената Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн, беспрецедентные меры безопасности вызваны провальной политикой нынешних властей.
"Это свидетельствует о том, что немецкие политики — и Фридрих Мерц в частности — здесь потерпели полный провал. Разумеется, это, прежде всего, последствия миграционной политики", — заявил он.
Кроме того, главной угрозой на фоне инцидента в аэропорту Лейпцига объявлены беспилотники, в потенциальных инцидентах ищут «российский след». Над фестивалем действует система против дронов — невидимый защитный купол.
Как отмечает корреспондент, фестиваль, который некогда был символом Германии, теперь напоминает охраняемый объект. Пивоварни терпят убытки из-за падения внутреннего спроса и закрытия экспортных рынков, особенно России, поэтому будущее Октоберфеста и немецкого пивоварения вызывает сомнения.
Ранее канцлеру ФРГ Фридриху Мерца предрекали в ближайшее время ждут отставку, а также заведение в его отношении уголовных дел, передает «Радиоточка НСН».
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