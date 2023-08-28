«Не будет стесняться в выражениях»: Нужно ли Путину давать интервью Карлсону

В случае записи интервью с американским телеведущим Вашингтон воспользуется ситуацией и обвинит Россию во вмешательстве в выборы, предупредил НСН политолог Алексей Мухин.

Интервью знаменитого американского журналиста, бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона с Владимиром Путиным было бы интересно всем, но Кремлю следует перед согласием оценить потенциальные геополитические риски. Таким мнением в эфире НСН поделился политолог Алексей Мухин.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что Такер Карлсон хочет взять интервью у российского президента. Она попросила донести пожелание журналиста до Владимира Путина.

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«Это было бы интересно, но интервью может спровоцировать очень сильный негативный резонанс, который в дальнейшем будет проблемой для выстраивания отношений. Я не думаю, что Владимир Путин будет сдерживаться в оценках», - признался Мухин.

Он считает, что Вашингтон не преминет воспользоваться моментом и обвинить Россию в попытка вмешательства в выборы американского президента, поэтому Кремлю следует тщательно обдумать эту идею.

«США интерпретируют это как попытку России вмешаться в выборы американского президента. Нужно взвешивать все «за» и «против», потому что это обязательно произойдет. Идея замечательная, но при условии, что со стороны Вашингтона не будет параноидального настроя. А он будет – это уже сейчас понятно», - добавил эксперт.

Гражданам США также было бы полезно послушать обе стороны, учитывая, что Вашингтон планирует выделить Украине очередной крупный пакет военной помощи, отметил политолог.

«Америке было бы важно услышать [Путина]. США же собираются выделить Украине очередной чудовищный пакет [военной помощи] за счет американских налогоплательщиков. Конечно, им стоит лишний раз об этом напомнить», - подытожил Мухин.

Ранее интервью Такеру Карлсону дал бывший президент США Дональд Трамп, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В нем Трамп рассказал, почему Байден не заинтересован в приостановке конфликта на Украине.

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ФОТО: скриншот видео
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