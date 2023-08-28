«Не будет стесняться в выражениях»: Нужно ли Путину давать интервью Карлсону

Интервью знаменитого американского журналиста, бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона с Владимиром Путиным было бы интересно всем, но Кремлю следует перед согласием оценить потенциальные геополитические риски. Таким мнением в эфире НСН поделился политолог Алексей Мухин.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что Такер Карлсон хочет взять интервью у российского президента. Она попросила донести пожелание журналиста до Владимира Путина.