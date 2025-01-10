«Джунгли, сад и Украина»: Кто сорвет планы Трампа договориться с Путиным

«На данный момент о решении Трампа можно только предполагать. Думаю, он сам еще не до конца понимает свои следующие шаги. Слишком мощные силы, которые уже сорвали планы Трампа по улучшению отношений с Россией во время его первого срока, никуда не делись, а они заинтересованы продолжать конфликт, так как считают, что это истощает и ослабевает Россию. Трамп хотел бы наладить отношения с Россией и обсудить с Путиным, как это сделать, он даже выразил симпатии к его позиции по недопущению вступления Украины в НАТО. Однако даже в республиканской партии в Конгрессе, несмотря на их большинство в обеих палатах, есть сторонники продолжения конфликта. Преимущество в голосах у республиканцев минимальное, а демократы практически все поддерживают конфликт», - отметил он.

По его словам, коллективный Запад выступает против прекращения конфликта на Украине, так как это будет означать смещение в сторону многополярного мира, к чему стремиться Москва.

«На данный момент идеи Трампа по прекращению конфликта не очень ясны, а условия мира, объявленные Москвой и Киевом, почти диаметрально противоположны. Кроме того, это конфликт не только с Украиной, но и с более чем 50 странами, часто называемыми «коллективным Западом», которые используют Украину в качестве посредника. Они вложили значительные средства в эту войну и хотели что-то получить взамен. Их целью было нанесение стратегического поражения России, чтобы сохранить однополярный мировой порядок под руководством Запада. Именно Жозеп Боррель, бывший глава внешнеполитического ведомства Европейского союза, описал Запад как идиллический «сад» процветания, а остальной мир - как «в основном джунгли», что объясняет, почему для них неприемлемо настойчивое стремление России к переходу к многополярному мировому порядку», - заключил собеседник НСН.

Москва приветствует желание избранного президента США Дональда Трампа вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, но конкретных планов по встрече пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

