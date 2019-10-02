«Продажа С-500 исключена». Эксперт об иностранном интересе к «Прометею»

В Сирии прошли проверку важнейшие элементы российской системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей», сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны и военно-промышленном комплексе. По словам собеседников издания, испытания признаны успешными.

Военные сообщают, что Сирия хорошо подходит для испытаний, поскольку там всегда жарко и много пыли. По их словам, техника тестируется в жестких технических и климатических условиях и работает буквально на износ, так как только такой режим эксплуатации позволяет выявить недостатки. После этого все поломки и проблемы обобщают, актируют и проводят работы по их устранению.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН заявил, что продажа этих комплексов исключена, они строятся в первую очередь для российской армии.

«Это уникальное оружие, и его сейчас никому нельзя продавать. Разговоры о том, что его можно куда-то продать, недопустимы. Сначала надо будет сделать экспортную версию, и самое главное, продажа такого комплекса за рубеж при нынешнем состоянии дел может означать то, что его функционирование и режим работы станет известен иностранным производителям оружия, в частности американцам. И тогда будут созданы эффективные средства радиоэлектронного подавления. И наш комплекс потеряет свою эффективность. А так-то, конечно, глаз на него положили и китайцы, и турки, и индусы. Многие также требуют, чтобы они принимали участия в его производстве и так далее. Это все исключено», - констатировал он.