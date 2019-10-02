«Продажа С-500 исключена». Эксперт об иностранном интересе к «Прометею»
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук в эфире НСН рассказал об уникальности новейшего зенитно-ракетного комплекса.
В Сирии прошли проверку важнейшие элементы российской системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей», сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны и военно-промышленном комплексе. По словам собеседников издания, испытания признаны успешными.
Военные сообщают, что Сирия хорошо подходит для испытаний, поскольку там всегда жарко и много пыли. По их словам, техника тестируется в жестких технических и климатических условиях и работает буквально на износ, так как только такой режим эксплуатации позволяет выявить недостатки. После этого все поломки и проблемы обобщают, актируют и проводят работы по их устранению.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН заявил, что продажа этих комплексов исключена, они строятся в первую очередь для российской армии.
«Это уникальное оружие, и его сейчас никому нельзя продавать. Разговоры о том, что его можно куда-то продать, недопустимы. Сначала надо будет сделать экспортную версию, и самое главное, продажа такого комплекса за рубеж при нынешнем состоянии дел может означать то, что его функционирование и режим работы станет известен иностранным производителям оружия, в частности американцам. И тогда будут созданы эффективные средства радиоэлектронного подавления. И наш комплекс потеряет свою эффективность. А так-то, конечно, глаз на него положили и китайцы, и турки, и индусы. Многие также требуют, чтобы они принимали участия в его производстве и так далее. Это все исключено», - констатировал он.
Собеседник НСН раскрыл некоторые подробности возможностей нового комплекса. По его словам, радиус поражения системы — 600 километров.
«Уже объявили, что С-500 берут на вооружение в 2020 году. По архитектуре и всем принципам он в значительной степени повторяет С-400, однако там серьезно усилены возможности по обнаружению возможных целей на большом удалении с принципиально новыми способами селекции сигнала. Там имеются возможности по поражению баллистических целей, идущих на больших скоростях, чем у С-400. Этот комплекс обладает большой дальностью стрельбы, президент назвал 600 км. По радиусу стрельбы этот комплекс сравнится с радиусом действия легких истребителей, как американских, так и наших. Это комплекс, который включает в себе средство возможности ведения борьбы с аэродинамическими целями и с баллистическими», - отметил эксперт.
Производство С-500 началось в июне. Китайское издание Sina пишет, что новейшие российские системы противоракетной и противовоздушной обороны превзойдут по эффективности любую современную систему ПВО. Она будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду. Также будет возможность уничтожать боевые блоки гиперзвуковых ракет. Авторы статьи указывали, что С-500 способен будет сбивать даже метеориты.
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