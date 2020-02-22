Госдума: Ядерный удар России по Европе - утопия, а по США - реальность!

В США состоялись военные учения на случай ядерного удара России по Европе. Об этом сообщается на сайте Пентагона. Ведомство опубликовало расшифровку стенограммы брифинга представителя минобороны Соединенных штатов по итогам отработки сценария учений, сообщает Газета.ru.

В соответствии с американским сценарием военных действий, Россия использовала ядерное оружие малой мощности, которое было направлено против одного из объектов на территории НАТО при войне с Европой.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин в эфире НСН отметил, что у авторов «ядерных» сценариев военных учений две основные цели.

«Во-первых, привыкание населения к такому невероятному сценарию решения конфликта как нанесение ядерного удара между Российской Федерацией и блоком НАТО. Во-вторых, попытка запугать население Европы и оправдать нахождение американских баз на территории европейских стран как гарантов безопасности и защитников на случай ядерного удара со стороны России», - отметил парламентарий.

Александр Шерин рассказал, почему Россия не намерена применять ядерное оружие в отношении европейских государств.

«Мы (Россия – прим. НСН) неоднократно говорили, что наша военная доктрина предполагает нанесение ядерного удара, если целостности нашего государства угрожает опасность. Наносить удар по европейским странам – полная утопия, потому что радиус ядерного заражения коснется и нашей страны. Нам это совершенно не выгодно. Кроме того, мы не ведем с Европой никаких конфликтов, в результате которых мы бы наносили по ним ядерный удар. Я не знаю ни одной европейской страны, которую бы мы не смогли поставить на место без применения ядерного оружия. Вполне способны», - заявил эксперт.