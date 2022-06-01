Блинкен: США не видят какой-либо помощи России от Китая

Между тем, Блинкен отметил, что вопрос помощи Китая России беспокоит США. По его словам, в США отмечают продолжение партнерства между странами в политическом и дипломатическом планах.

Ранее издание Asia Times со ссылкой на данные опроса Центральноевропейского института азиатских исследований сообщило, что жители Китая относятся к России лучше, чем ко всем другим странам мира.