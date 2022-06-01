Блинкен: США не видят какой-либо помощи России от Китая

США пока не фиксировали, чтобы Китай оказывал помощь РФ в обходе санкций или военную поддержку в украинском конфликте. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

США направят на Украину реактивные системы залпового огня высокой дальности

Между тем, Блинкен отметил, что вопрос помощи Китая России беспокоит США. По его словам, в США отмечают продолжение партнерства между странами в политическом и дипломатическом планах.

Ранее издание Asia Times со ссылкой на данные опроса Центральноевропейского института азиатских исследований сообщило, что жители Китая относятся к России лучше, чем ко всем другим странам мира.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:КитайСША
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