Блинкен: США не видят какой-либо помощи России от Китая
США пока не фиксировали, чтобы Китай оказывал помощь РФ в обходе санкций или военную поддержку в украинском конфликте. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.
Между тем, Блинкен отметил, что вопрос помощи Китая России беспокоит США. По его словам, в США отмечают продолжение партнерства между странами в политическом и дипломатическом планах.
Ранее издание Asia Times со ссылкой на данные опроса Центральноевропейского института азиатских исследований сообщило, что жители Китая относятся к России лучше, чем ко всем другим странам мира.
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