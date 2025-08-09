Военкоры сообщили о попытке прорыва украинской ДРГ в Брянской области

Telegram-канал «Mash» передал, что попытка проникновения на территорию России была предпринята украинской стороной вблизи села Манев 9 августа примерно в 06:00 утра по московскому времени. Сообщалось, что на территорию РФ в том числе попытались проникнуть и западные наемники.

Отмечается, что российские военные ударили по ним из реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерии и с помощью авиации. В результате операции были ликвидированы минимум четыре диверсанта.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Яблоновка в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».