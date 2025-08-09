Военкоры сообщили о попытке прорыва украинской ДРГ в Брянской области
Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прорвать границу с Россией в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщили несколько российских военных корреспондентов.
При этом, по данным источника, ВС РФ смогли не допустить прорыва границы.
Канал «Старший погранотряда» писал, что, по разным данным, число диверсантов на границе составило от 15 до 25 человек. При этом военкор Юрий Подоляка сообщил, что диверсанты пытаются оттянуться в глубь своей территории.
Telegram-канал «Mash» передал, что попытка проникновения на территорию России была предпринята украинской стороной вблизи села Манев 9 августа примерно в 06:00 утра по московскому времени. Сообщалось, что на территорию РФ в том числе попытались проникнуть и западные наемники.
Отмечается, что российские военные ударили по ним из реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерии и с помощью авиации. В результате операции были ликвидированы минимум четыре диверсанта.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Яблоновка в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
