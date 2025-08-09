Минобороны: ВС РФ освободили Яблоновку в ДНР
9 августа 202512:56
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Яблоновка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, в операции приняли участие подразделения группировки войск «Центр».
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов объявил, что на Запорожском участке фронта российские военные сбили истребитель ВСУ Су-27, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
