Минобороны: ВС РФ освободили Яблоновку в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Яблоновка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Армия России освободила Январское в Днепропетровской области

По данным ведомства, в операции приняли участие подразделения группировки войск «Центр».

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов объявил, что на Запорожском участке фронта российские военные сбили истребитель ВСУ Су-27, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


ФОТО: РИА Новости
