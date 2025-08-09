Рогов: ВС РФ на Запорожском участке фронта сбили истребитель ВСУ
Российские военные на Запорожском участке фронта сбили истребитель ВСУ Су-27. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя Координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.
По его словам, российские силы ПВО перехватили воздушное судно. При этом о судьбе пилота пока ничего не известно, добавил Рогов.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ нанесли удары по объектам газотранспортной системы Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
