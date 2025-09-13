Военкор Котенок опубликовал видео передвижения бойцов ВС РФ по газовой трубе

Российский военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале опубликовал видео передвижения российских военных по газовой трубе во время тайной операции, предположительно, по заходу на окраины Купянска в Харьковской области.

На кадрах видно, как российские солдаты передвигаются по трубе на специальных тачках на колесах. Согласно информации из видео, протяженность трубы составляет четыре километра. Отмечается, что для передвижения вперед бойцы подталкивали друг друга.

Минобороны: ВС РФ освободили Новониколаевку в Днепропетровской области

Военкор сообщил, что на фоне появления информации о повторении в Купянске операции «Поток», как в Суджи в Курской области, украинские паблики начали размещать посты с требованием подрывать газовые коммуникации на Украине.

13 сентября СМИ сообщили, что российские военные начали штурм Купянска, войдя в город через газовую трубу, как это было в Судже в марте 2025 года. Позже информацию о прорыве ВС РФ в городе в Харьковской области подтвердил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ВидеоВоенныеРоссияЖурналисты

Горячие новости

Все новости

партнеры