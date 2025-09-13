Военкор Котенок опубликовал видео передвижения бойцов ВС РФ по газовой трубе

Российский военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале опубликовал видео передвижения российских военных по газовой трубе во время тайной операции, предположительно, по заходу на окраины Купянска в Харьковской области.

На кадрах видно, как российские солдаты передвигаются по трубе на специальных тачках на колесах. Согласно информации из видео, протяженность трубы составляет четыре километра. Отмечается, что для передвижения вперед бойцы подталкивали друг друга.