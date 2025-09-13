Минобороны: ВС РФ освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
13 сентября 202512:32
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Новониколаевка в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, в операции участвовали подразделения группировки войск «Восток».
Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев подтвердил, что штурмовые группы ВС РФ находятся в Купянске и вытесняют там подразделения ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: ВС РФ освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
- Вдова Кирка впервые публично выступила после его убийства
- Соучастница убийства адвоката Маркелова Хасис вышла на свободу
- Посол Аргентины объявил о прекращении «родильного туризма» из РФ
- Памфилова сообщила о попытках подрыва цифровой инфраструктуры выборов
- СМИ: В Харьковской области ВС РФ окружили группу ВСУ
- СМИ: Хуситы ударили по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой
- Завершилось расследование дела экс-чиновника Тимура Иванова
- В Москве открыли дело о наследстве актрисы Талызиной
- На Запорожском направлении сдались в плен офицеры украинской разведки
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru