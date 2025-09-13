Минобороны: ВС РФ освободили Новониколаевку в Днепропетровской области

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Новониколаевка в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны России.

По примеру Суджи? ВС РФ штурмуют Купянск

По данным ведомства, в операции участвовали подразделения группировки войск «Восток».

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев подтвердил, что штурмовые группы ВС РФ находятся в Купянске и вытесняют там подразделения ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

