Киев анонсировал новые удары по Крымскому мосту
25 июля 202310:28
Киев считает Крымский мост частью логистики российской армии, и будет дальше пытаться его разрушить. Об этом в эфире телеканала CNN заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
В ответ на вопрос журналиста, есть ли у Киева желание безвозвратно разрушить этот мост, Резников отметил, что нарушение логистических путей - «нормальная тактика».
Он также не исключил возможности атаковать корабли Черноморского флота.
Накануне движение по Крымскому мосту перекрывали четыре раза за сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны России: ВСУ пытались атаковать патрульный корабль «Сергей Котов»
- Мошенники начали предлагать россиянам деньги за просмотры интернет-магазинов
- Число погибших от отравления «Мистер Сидром» выросло до 46
- Движение морского транспорта остановлено в Севастополе
- Бастрыкин заявил о причастности обвиняемых в подготовке убийства Соловьёва к терактам
- Делегация Минобороны РФ во главе с Шойгу отправляется в КНДР
- Киев анонсировал новые удары по Крымскому мосту
- Погибшего военкора Журавлева наградили медалью «Доблесть и отвага» посмертно
- Движение морского пассажирского транспорта приостановили в Севастополе
- Доллар упал ниже 90 рублей впервые с 17 июля
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru