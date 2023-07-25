Киев анонсировал новые удары по Крымскому мосту

Киев считает Крымский мост частью логистики российской армии, и будет дальше пытаться его разрушить. Об этом в эфире телеканала CNN заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Движение морского пассажирского транспорта приостановили в Севастополе

В ответ на вопрос журналиста, есть ли у Киева желание безвозвратно разрушить этот мост, Резников отметил, что нарушение логистических путей - «нормальная тактика».

Он также не исключил возможности атаковать корабли Черноморского флота.

Накануне движение по Крымскому мосту перекрывали четыре раза за сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинобороныКрымский Мост

Горячие новости

Все новости

партнеры