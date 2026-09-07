Правящая элита в Германии будет делать все, чтобы партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) не смогла формировать правительство в федеральной земле Саксония-Анхальт, заявил в интервью НСН немецкий политолог Александр Рар.

Ультраправая АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальте, набрав 43,8% голосов или 39 мест в местном парламенте (ландтаге). Всего в нем 83 места, и партии не хватает несколько голосов для получения большинства и права формировать правительство региона. Христианско-демократический союз (ХДС) получил 17,2%, СДПГ, «зеленые» и Левая партия - примерно по 9% голосов. В ландтаг также с 5,3% и пятью мандатами прошел «Союз Сары Вагенкнехт», который в теории бы объединиться с победителями. Рар назвал патовой сложившуюся ситуацию.