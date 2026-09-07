«Элита против!»: В Германии назвали «патовой ситуацией» победу АдГ на выборах
Традиционные партии ФРГ не хотят пускать во власть АдГ, теперь судьба земли Саксония-Анхальт зависит от переговоров с Сарой Вагенкнехт (на фото), заявил в эфире НСН Александр Рар.
Правящая элита в Германии будет делать все, чтобы партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) не смогла формировать правительство в федеральной земле Саксония-Анхальт, заявил в интервью НСН немецкий политолог Александр Рар.
Ультраправая АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальте, набрав 43,8% голосов или 39 мест в местном парламенте (ландтаге). Всего в нем 83 места, и партии не хватает несколько голосов для получения большинства и права формировать правительство региона. Христианско-демократический союз (ХДС) получил 17,2%, СДПГ, «зеленые» и Левая партия - примерно по 9% голосов. В ландтаг также с 5,3% и пятью мандатами прошел «Союз Сары Вагенкнехт», который в теории бы объединиться с победителями. Рар назвал патовой сложившуюся ситуацию.
«На сегодняшний день нет никаких предпосылок, что коалиция создастся. Полная патовая ситуация - ни одна сила не может претендовать на абсолютную власть и на создание правительства. Поэтому или будут перевыборы парламент, или АдГ придется сесть за стол переговоров с Сарой Вагенкнехт, чтобы создать правительство. Такой вариант возможен, но это будет происходить под сильнейшим давлением и нажимом традиционной прессы и мейнстрима. Все будут пытаться этому помешать. Глубинное государство в Германии, немецкая правящая элита будут всё делать для того, чтобы не допустить "Альтернативу" во власть. Сара Вагенкнехт в этом отношении решает судьбу земли. Или она поддерживает АдГ, или системные партии», - отметил политолог.
По его словам, так называемый «брандмауэр» (соглашение всех системных партий в Германии об отказе от сотрудничества с АдГ) разрушен, и цепная реакция может пойти на другие регионы.
«Брандмауэр будет разрушаться. Можно сказать, что его уже не существует. У традиционных партий уже нет возможности пройти во власть без АдГ. Даже если они объединятся, не получат большинство. Теперь начнется борьба за существование традиционной системы. Абсолютно ясен сигнал для других земель - о том, что "Альтернатива" становится все более народной партией и за нее можно голосовать. Традиционные партии понимают, что если сейчас не предпринять резкие усилия, чтобы остановить рост этой партии, он распространится и на другие земли. Ее уже называют фашистской, ультраправой… Они просто не хотят делиться властью и пропускать во власть новую партию. Такое было на моей памяти 30 лет назад, когда появилась партия "зеленых", которую тоже не хотели никуда пропускать, однако она пробила дорогу во власть через выборы, демонстрации и уличные протесты. То же самое сделала после объединения Германии посткоммунистическая партия, которая сейчас называется "Левая"», - заключил собеседник НСН.
В руководстве ФРГ называют партию «Альтернатива для Германии» пророссийской. Глава фракции АдГ в парламенте Баварии Ульрих Зингер ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что обвинения Германии в адрес России делались специально перед выборами, чтобы ослабить ее позиции. По его мнению, если АдГ впервые сформирует земельное правительство, это может вызвать «эффект домино».
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