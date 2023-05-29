«Вместе до могилы»: Чего ждать России от победы Эрдогана на выборах
У России и Турции складываются отношения, близкие к идеальным, такая тенденция сохранится и впредь, однако Эрдоган станет несколько более прозападным лидером, отметили политологи.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре выборов главы государства, состоявшемся 28 мая, сообщили СМИ со ссылкой на ЦИК Турции. По данным Высшего избирательного совета республики, Эрдоган набрал свыше 52% голосов. Его соперником во втором туре был оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу.
ПРАЗДНИК ДЕМОКРАТИИ
В своем обращении к сторонникам на митинге в Анкаре Эрдоган назвал прошедшие выборы «праздником демократии» и поблагодарил избирателей за поддержку, пообещав, что оправдает их доверие. «Как я уже сказал, мы вместе до могилы», — заявил он.
Первыми Эрдогана поздравили глава правительства Венгрии Виктор Орбан и президент России Владимир Путин. Российский лидер заявил, что победа Эрдогана на выборах — результат его самоотверженной работы и свидетельство поддержки граждан. Путин добавил, что Россия ценит вклад турецкого президента в поддержание отношений двух держав, и выразил надежду на дальнейший конструктивный диалог.
КУРОРТЫ — ЗА КЫЛЫЧДАРОГЛУ
В свою очередь оппозиционное агентство ANKA отмечало, что Кылычдароглу якобы опережал Эрдогана на президентских выборах на 2% после подсчета порядка 65% бюллетеней.
Тем временем Кылычдароглу назвал состоявшиеся выборы одним из самых несправедливых периодов в истории страны. Поблагодарив своих сторонников, он пообещал продолжать бороться за демократию.
Отмечается, что за Кылычдароглу проголосовало большинство в популярных у туристов курортных районах страны — в частности, в провинциях Анталья (57%), Мугла (66%), Мерсин (60%), Айдын (59,8%). В Измире оппозиционера поддержали 67%. В Стамбуле и Анкаре у него был небольшой перевес (51,7% и 51,2% соответственно). За оппозицию активно голосовали на востоке Турции.
По предварительным оценкам, явка в целом по стране составила 85,7%.
ХАБУ БЫТЬ!
Эрдоган сразу дал понять, что предложенные российской стороной проекты остаются в силе: в случае избрания Кылычдароглу таких гарантий не было бы. Выступая перед сторонниками в своей резиденции, переизбранный президент Турции пообещал реализовывать проект газового хаба, предложенного Путиным.
Турецкий лидер заверил, что Фракия (историческая и географическая область на востоке Балкан — прим. НСН) станет центром газового хаба. Эрдоган также заявил, что намерен упрочить позиции Турции и развивать энергетику и транспорт для выведения их на мировой уровень.
Тем временем глава Минэнерго Турции Фатих Донмез в интервью телеканалу Haber Global заявил, что хаб начнет работать в течение года.
В ЕВРОСОЮЗЕ НЕ ЖДУТ
А вот в Евросоюзе Эрдогану особо не рады. Ни в ЕС, ни в Анкаре больше не желают вступления Турции в ЕС, заявил глава ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер.
Он отметил, что события последних лет подтвердили важность тесного сотрудничества между Турцией и Евросоюзом, однако полноправного членства страны в ЕС ждать не приходится.
Также Вебер подчеркнул, что Эрдоган «должен немедленно одобрить вступление Швеции в НАТО».
ПОБЕДА ЭРДОГАНА - ПОБЕДА РОССИИ?
Турецкий политолог Икбаль Дюрре в интервью НСН заявил, что победа Эрдогана на выборах выгодна для России, однако турецкому лидеру придется улучшать взаимоотношения с Западом.
«Естественно, для Москвы выгоднее, чтобы Эрдоган остался, потому что за последние годы между двумя лидерами России и Турции появились доверительные отношения. Благодаря этим отношениям многие вопросы легко решаются без лишней бюрократии, несмотря на трудности, которые есть у Турции и России. Турция при Эрдогане очень заметно учитывает интересы России в геополитике, не идет на поводу у Запада», — подчеркнул он.
Вместе с тем Эрдоган может занять более прозападную позицию - на это повлияют экономические трудности, связанные с прошедшим землетрясением, допустил эксперт.
В свою очередь президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский заявил, что у Путина и Эрдогана сложились практически идеальные отношения, которые после победы Эрдогана на выборах сохранятся. «Эрдоган использует экономику в отношениях с Москвой, но и о политике не забывает», — добавил Сатановский.
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