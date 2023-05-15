Сатановский объяснил, что ждет Россию в случае переизбрания Эрдогана

По его словам, если во втором туре выборов Эрдоган будет переизбран на новый срок, то отношения между Анкарой и Москвой не претерпят изменений, даже с учётом того, что политика главы Турции диктуется «в пользу республики».

«У Эрдогана с Путиным практически идеальные отношения, и он их сохранит. Эрдоган использует экономику в отношениях с Москвой, но и о политике не забывает», - заключил Сатановский.

Ранее глава ЦИК Турции Ахмет Йенер заявил, что по итогам вскрытия 100% избирательных урн действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51%, за оппозиционера Кемаля Кылычдароглу проголосовали 44,88% избирателей, второй тур президентских выборов пройдет 28 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

