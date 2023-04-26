«Ставка на Запад»: Что ждет Москву в случае проигрыша Эрдогана на выборах
Турецкие политологи Икбаль Дюрре и Тогрул Исмаил оценили в эфире НСН, как изменятся отношения стран, если к власти в Турции придет кандидат от оппозиции.
Для Москвы выгодно, чтобы президентом Турции остался Реджеп Тайип Эрдоган, но и ему в случае победы на предстоящих выборах придется улучшать отношения с Западом, заявил турецкий политолог Икбаль Дюрре в беседе с НСН.
Самые верные последователи Эрдогана пересматривают свою лояльность в преддверии выборов в Турции, пишет Bloomberg. Впервые существует реальная вероятность того, что он может потерять голоса избирателей или большинство в парламенте. По данным опросов, кандидат в президенты оппозиции Кемаль Кылычдароглу может набрать более 49% голосов.
«Естественно, для Москвы выгоднее, чтобы Эрдоган остался, потому что за последние годы между двумя лидерами России и Турции появились доверительные отношения. Благодаря этим отношениям многие вопросы легко решаются без лишней бюрократии, несмотря на трудности, которые есть у Турции и России. Турция при Эрдогане очень заметно учитывает интересы России в геополитике, не идет на поводу у Запада», - отметил Дюрре.
По его словам, кандидат от оппозиции Кылычдароглу не скрывает, что сделает ставку на Запад и возможные в этом случае инвестиции. При этом в случае победы Эрдогану также придется изменить свою риторику в отношении России.
«Если Кылычдароглу придет к власти, он выберет более прозападную политику, он этого не скрывает. Кылычдароглу в своей кампании говорит, что нужны западные инвестиции, и он их уже нашел. Это один из его главных лозунгов. Отношения с Россией, мне кажется, ухудшатся, но не так значительно. Турции выгодны отношения с Москвой. Турция, способная находить диалог с Москвой, более ценный партнер для Запада в том числе. Эту роль посредника между Москвой и Западом Анкара все равно будет пытаться сохранить. При этом, если Эрдоган останется, он тоже немного поменяет свою политику, станет более прозападным. Тут есть очевидные экономические причины, Турция переживает сложности, особенно после землетрясения. Поэтому Турция отношения с Западом должна будет улучшить», - рассказал он.
Со своей стороны, турецкий политолог Тогрул Исмаил отметил, что отношения Турции и России не изменятся при любых итогах голосования.
«Я думаю, что в любом случае политика в отношении России не изменится. Не думаю, что есть риски массовых протестов, проигравшая сторона обычно учитывает мнение большинства. Турция – серьезное государство с серьезным законодательством, никаких серьезных изменений для россиян не будет. Самое главное, чтобы все было законно, никаких проблем для туристов точно не будет. Выборы – это одно, а отношения с Россией – это другое», - добавил он.
Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин заявил в беседе с «Радиоточкой НСН», что президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану вскоре припомнят заигрывание с исламистами в Сирии, чтобы еще больше понизить его рейтинг.
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