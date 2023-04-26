«Ставка на Запад»: Что ждет Москву в случае проигрыша Эрдогана на выборах

«Естественно, для Москвы выгоднее, чтобы Эрдоган остался, потому что за последние годы между двумя лидерами России и Турции появились доверительные отношения. Благодаря этим отношениям многие вопросы легко решаются без лишней бюрократии, несмотря на трудности, которые есть у Турции и России. Турция при Эрдогане очень заметно учитывает интересы России в геополитике, не идет на поводу у Запада», - отметил Дюрре.

По его словам, кандидат от оппозиции Кылычдароглу не скрывает, что сделает ставку на Запад и возможные в этом случае инвестиции. При этом в случае победы Эрдогану также придется изменить свою риторику в отношении России.

«Если Кылычдароглу придет к власти, он выберет более прозападную политику, он этого не скрывает. Кылычдароглу в своей кампании говорит, что нужны западные инвестиции, и он их уже нашел. Это один из его главных лозунгов. Отношения с Россией, мне кажется, ухудшатся, но не так значительно. Турции выгодны отношения с Москвой. Турция, способная находить диалог с Москвой, более ценный партнер для Запада в том числе. Эту роль посредника между Москвой и Западом Анкара все равно будет пытаться сохранить. При этом, если Эрдоган останется, он тоже немного поменяет свою политику, станет более прозападным. Тут есть очевидные экономические причины, Турция переживает сложности, особенно после землетрясения. Поэтому Турция отношения с Западом должна будет улучшить», - рассказал он.