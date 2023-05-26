Турецкая лира рекордно упала перед вторым туром выборов президента

Курс национальной валюты Турции снизился до рекордно низкой отметки относительно американского доллара в ожидании второго тура выборов президента республики. Как отмечает Trading Economics, за один доллар на бирже сейчас предлагают 19,972 лиры.

Причём в ходе пятничных торгов курс доллара подскакивал одномоментно даже выше 20 лир. Несмотря на это, турецкий фондовый индекс BIST100 прибавил по итогам торгов 3,5%. Это максимальное значение за последние семь рабочих дней.

Эрдоган допустил свое поражение на выборах президента Турции

Второй тур президентских выборов назначен в Турции на воскресенье, 28 мая. Избиратели должны выбрать между двумя кандидатами, которые показали лучший результат в первом туре. Это действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, набравший 49,52% голосов, и лидер оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу - 44,88% голосов.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», политический соперник Эрдогана перед вторым туром выборов максимально ужесточил свою риторику.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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