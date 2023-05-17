«Мы им не нужны»: Почему Украину и Турцию не хотят видеть в Евросоюзе
Турецкий политолог Торгул Исмаил в разговоре с НСН оценил перспективы вступления в Евросоюз своей страны и Украины в их нынешнем состоянии.
Украине не светит членство в Евросоюзе не только из-за ее нынешнего состояния, но и по логистическим соображениям – с такой же проблемой столкнулась и Турция, рассказал НСН политолог Торгул Исмаил.
Издание Politico сообщило, что Евросоюз может отказаться от принятия Турции из-за очереди Украины. Объединение не сможет принять в свой состав обе страны одновременно из-за экономических сложностей. Турецкий политолог Торгул Исмаил считает, что дело не только в финансовых проблемах, но и в невыгодном для союза расположении государств.
«Если Евросоюз примет Турцию в свой состав, то туда с Ближнего Востока и Южного Кавказа начнется поток беженцев. То же самое с Украиной. Принимая ее в свои ряды, ЕС выйдет к границам России – для них это не очень выгодно. Я не думаю, что Украине светит членство в Евросоюзе. Тем более в нынешней ситуации», - сказал Исмаил.
Политолог напомнил, что Турция в свое время выполнила требования Евросоюза, но вместо членства получила новые условия. Имея более крепкую экономику в определенный период своего развития, Анкара по-прежнему остается кандидатом, в то время как другие страны с более слабыми финансовыми показателями уже являются членами объединения.
«Турция долгие годы пытается войти в состав ЕС. Экономика страны была гораздо сильнее болгарской, румынской, в свое время даже греческой экономики. Но их приняли, а Турцию – нет. Здесь совсем другие стандарты. В 2007 году Анкара практически выполнила все требования Евросоюза, но перед страной поставили новые условия. Это говорит о том, что Евросоюз не хочет и не будет принимать Турцию в свой состав», - сказал Исмаил.
Он напомнил, что Украина была в списке кандидатов среди стран бывшего СССР, претендовавших на особое членство в организации.
«Что касается Украины, то Евросоюз в свое время предлагал Киеву своеобразное членство. Обсуждались также шесть постсоветских стран, включая Азербайджан, Беларусь, Молдавию и Армению. За страной бы закрепился особый статус, который бы не предполагал членство в союзе, а просто создавал условия для стабильности. Эти страны были бы стабильным поясом между ЕС и Россией», - резюмировал собеседник.
Ранее Европарламент поставил Сербии условие ввести санкции против России для вступления в Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: У главы МИД Германии за три дня сломались два самолета
- Уоллес: Лондон не станет передавать Киеву истребители в ближайшее время
- Кылычдароглу заявил, что Эрдоган «скребется в дверь России»
- Офицер США: ВСУ даже теоретически не смогут вытеснить Россию с занятых позиций
- В суд поступил протокол против телеведущей Лазаревой
- Собянин рассказал о восстановлении усадьбы Покровское-Стрешнево
- Путин: прогнозы по развитию экономики РФ на 2023 в целом положительные
- Украинские солдаты описали бои в Артемовске одним словом
- СМИ: сына премьер-министра Армении Никола Пашинян пытались похитить
- В Госдуму внесли законопроект о ресторанном сборе на поддержку СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru