«Мы им не нужны»: Почему Украину и Турцию не хотят видеть в Евросоюзе

Издание Politico сообщило, что Евросоюз может отказаться от принятия Турции из-за очереди Украины. Объединение не сможет принять в свой состав обе страны одновременно из-за экономических сложностей. Турецкий политолог Торгул Исмаил считает, что дело не только в финансовых проблемах, но и в невыгодном для союза расположении государств.

«Если Евросоюз примет Турцию в свой состав, то туда с Ближнего Востока и Южного Кавказа начнется поток беженцев. То же самое с Украиной. Принимая ее в свои ряды, ЕС выйдет к границам России – для них это не очень выгодно. Я не думаю, что Украине светит членство в Евросоюзе. Тем более в нынешней ситуации», - сказал Исмаил.

Политолог напомнил, что Турция в свое время выполнила требования Евросоюза, но вместо членства получила новые условия. Имея более крепкую экономику в определенный период своего развития, Анкара по-прежнему остается кандидатом, в то время как другие страны с более слабыми финансовыми показателями уже являются членами объединения.

«Турция долгие годы пытается войти в состав ЕС. Экономика страны была гораздо сильнее болгарской, румынской, в свое время даже греческой экономики. Но их приняли, а Турцию – нет. Здесь совсем другие стандарты. В 2007 году Анкара практически выполнила все требования Евросоюза, но перед страной поставили новые условия. Это говорит о том, что Евросоюз не хочет и не будет принимать Турцию в свой состав», - сказал Исмаил.