Владимир Путин встретился в Кремле с Рамзаном Кадыровым

Стоит отметить, что это первое официально публичное появление Кадырова на публике после появления слухов о его проблемах со здоровьем. В прошлые выходные в соцсетях появилась информация об ухудшении состояния здоровья чеченского лидера. Так, некоторые Telegram-каналы и Twitter-аккаунты со ссылкой уехавшего за границу чеченского оппозиционера-правозащитника «похоронили» главу Чечни, но позже Кадыров все слухи опроверг.

Кроме того, рабочая встреча проходит через три дня после публикации видео, на котором 15-летний сын Рамзана Кадырова Адам избивает поджигателя Корана Никиты Журавеля в СИЗО Грозного. Этот инцидент вызвал бурную дискуссию в обществе. Так, целый ряд правозащитников и общественников указали на недопустимость самосуда, однако пока никаких действий со стороны правоохранителей не последовало. Сам глава Чечни поступок сына поддержал.



Отмечается, что эти темы на встрече пока не затрагивались: президент предложил Кадырову обсудить ситуацию в экономике региона, а также отметил заслуги чеченских бойцов в зоне СВО, передает «Радиоточка НСН».

