Владимир Путин встретился в Кремле с Рамзаном Кадыровым
Президент России Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Кремле.
Стоит отметить, что это первое официально публичное появление Кадырова на публике после появления слухов о его проблемах со здоровьем. В прошлые выходные в соцсетях появилась информация об ухудшении состояния здоровья чеченского лидера. Так, некоторые Telegram-каналы и Twitter-аккаунты со ссылкой уехавшего за границу чеченского оппозиционера-правозащитника «похоронили» главу Чечни, но позже Кадыров все слухи опроверг.
Кроме того, рабочая встреча проходит через три дня после публикации видео, на котором 15-летний сын Рамзана Кадырова Адам избивает поджигателя Корана Никиты Журавеля в СИЗО Грозного. Этот инцидент вызвал бурную дискуссию в обществе. Так, целый ряд правозащитников и общественников указали на недопустимость самосуда, однако пока никаких действий со стороны правоохранителей не последовало. Сам глава Чечни поступок сына поддержал.
Отмечается, что эти темы на встрече пока не затрагивались: президент предложил Кадырову обсудить ситуацию в экономике региона, а также отметил заслуги чеченских бойцов в зоне СВО, передает «Радиоточка НСН».
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