Кадыров опубликовал ролик, где его сын избивает обвиняемого в поджоге Корана

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает обвиняемого в поджоге Корана Никиту Журавеля. Ознакомиться с видео можно здесь.

Рамзан Кадыров поручил изъять из школ Чечни новые учебники истории России

Политик похвалил сына за его поступок.

«Эти мрази не понимают языка убеждения, не хотят строить государство, развивать его. Не хотят, чтобы в России все жили бок о бок в мире и понимании», - написал Кадыров.

Он добавил, что благодаря общению со старшим поколением у Адама «формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии»,а те, кто провоцирует и предает страну, - «больная опухоль, которую нужно прижигать».

Ранее Рамзан Кадыров развеял слухи о своем ухудшении здоровья, опубликовав пост в Telegram-канале.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзбиениеРамзан Кадыров

Горячие новости

Все новости

партнеры