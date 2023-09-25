Кадыров опубликовал ролик, где его сын избивает обвиняемого в поджоге Корана

Политик похвалил сына за его поступок.

«Эти мрази не понимают языка убеждения, не хотят строить государство, развивать его. Не хотят, чтобы в России все жили бок о бок в мире и понимании», - написал Кадыров.

Он добавил, что благодаря общению со старшим поколением у Адама «формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии»,а те, кто провоцирует и предает страну, - «больная опухоль, которую нужно прижигать».

Ранее Рамзан Кадыров развеял слухи о своем ухудшении здоровья, опубликовав пост в Telegram-канале.