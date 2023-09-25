Кадыров опубликовал ролик, где его сын избивает обвиняемого в поджоге Корана
25 сентября 202318:16
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает обвиняемого в поджоге Корана Никиту Журавеля. Ознакомиться с видео можно здесь.
Политик похвалил сына за его поступок.
«Эти мрази не понимают языка убеждения, не хотят строить государство, развивать его. Не хотят, чтобы в России все жили бок о бок в мире и понимании», - написал Кадыров.
Он добавил, что благодаря общению со старшим поколением у Адама «формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии»,а те, кто провоцирует и предает страну, - «больная опухоль, которую нужно прижигать».
Ранее Рамзан Кадыров развеял слухи о своем ухудшении здоровья, опубликовав пост в Telegram-канале.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru