«Я жив и здоров»: Рамзан Кадыров развеял слухи об ухудшении здоровья

В минувшие выходные в соцсетях появилась информация об ухудшении состояния здоровья чеченского лидера. Так, некоторые Telegram-каналы и Twitter-аккаунты со ссылкой уехавшего за границу чеченского оппозиционера-правозащитника «похоронили» главу Чечни. Появлялись также сообщения, что Кадыров якобы в ЦКБ «в тяжелом состоянии, но не в коме».



«Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха? Хотя в этом и есть свой плюс - теперь аудитория знает, какие СМИ и какие персоны откровенно лгут своим читателям», - написал политик в своем Telegram-канале.



Кадыров заявил, что действительно в ходе рабочей командировки приезжал в ЦКБ в Москве, чтобы навестить своего дядю Магомеда Кадырова, который сейчас находится в больнице. Глава Чечни уточнил, что родственник уже идет на поправку.

