«Я жив и здоров»: Рамзан Кадыров развеял слухи об ухудшении здоровья

Глава Чечни Рамзан Кадыров развеял слухи об ухудшении своего здоровья, появившиеся на выходных.

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В минувшие выходные в соцсетях появилась информация об ухудшении состояния здоровья чеченского лидера. Так, некоторые Telegram-каналы и Twitter-аккаунты со ссылкой уехавшего за границу чеченского оппозиционера-правозащитника «похоронили» главу Чечни. Появлялись также сообщения, что Кадыров якобы в ЦКБ «в тяжелом состоянии, но не в коме».

«Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха? Хотя в этом и есть свой плюс - теперь аудитория знает, какие СМИ и какие персоны откровенно лгут своим читателям», - написал политик в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил, что действительно в ходе рабочей командировки приезжал в ЦКБ в Москве, чтобы навестить своего дядю Магомеда Кадырова, который сейчас находится в больнице. Глава Чечни уточнил, что родственник уже идет на поправку.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:ЗдоровьеЧечняРамзан Кадыров

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