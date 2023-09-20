«Я жив и здоров»: Рамзан Кадыров развеял слухи об ухудшении здоровья
Глава Чечни Рамзан Кадыров развеял слухи об ухудшении своего здоровья, появившиеся на выходных.
В минувшие выходные в соцсетях появилась информация об ухудшении состояния здоровья чеченского лидера. Так, некоторые Telegram-каналы и Twitter-аккаунты со ссылкой уехавшего за границу чеченского оппозиционера-правозащитника «похоронили» главу Чечни. Появлялись также сообщения, что Кадыров якобы в ЦКБ «в тяжелом состоянии, но не в коме».
«Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха? Хотя в этом и есть свой плюс - теперь аудитория знает, какие СМИ и какие персоны откровенно лгут своим читателям», - написал политик в своем Telegram-канале.
Кадыров заявил, что действительно в ходе рабочей командировки приезжал в ЦКБ в Москве, чтобы навестить своего дядю Магомеда Кадырова, который сейчас находится в больнице. Глава Чечни уточнил, что родственник уже идет на поправку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru