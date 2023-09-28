Сын Кадырова выложил в соцсетях первый пост после видео с избиением Журавеля

«Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться», — написал Кадыров-младший.

Инцидент с участием сына Кадырова и Журавеля вызвал бурную дискуссию в обществе. Так, целый ряд правозащитников и общественников указали на недопустимость самосуда, однако пока никаких действий со стороны правоохранителей не последовало. Сам глава Чечни поступок сына поддержал.

Ранее чеченский лидер позвонил по видеосвязи журналистке Ксении Собчак и отчитал ее за волну возмущения и обсуждение действий его сына Адама. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

