Владимир Путин встретился с членами Совбеза

Об этом сообщил телеведущий программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Ранее «георгиевская речь» президента, как ее окрестили СМИ, произнесенная перед подписанием договоров о присоединении в РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, заняла всего 38 минут. Владимир Владимирович жестко прошелся по порокам Запада, но не прояснил, что будет дальше с подконтрольными Украине частями территорий ДНР и Запорожской области.

