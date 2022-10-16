Владимир Путин встретился с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета безопасности России.
Об этом сообщил телеведущий программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Ранее «георгиевская речь» президента, как ее окрестили СМИ, произнесенная перед подписанием договоров о присоединении в РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, заняла всего 38 минут. Владимир Владимирович жестко прошелся по порокам Запада, но не прояснил, что будет дальше с подконтрольными Украине частями территорий ДНР и Запорожской области.
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