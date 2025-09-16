В базу «Миротворца» внесли двухлетнюю девочку из России

В скандальную украинскую базу «Миротворец» (сайт признан экстремистским и заблокирован в РФ) попала двухлетняя девочка из России, сообщает РИА Новости. На сайте указано, что Эмилия, родившаяся в январе 2023 года, якобы «сознательно нарушила» госграницу Украины.

Ранее в базе уже появлялись данные детей и подростков. Ресурс известен публикацией личной информации журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР, а также граждан других стран, называемых «изменниками».

Исполнительницу хита «Матушка-земля» внесли в базу «Миротворца»

Весной 2016 года «Миротворец» обнародовал списки аккредитованных в ДНР и ЛНР журналистов с контактными данными, после чего многие начали получать угрозы. Этот шаг раскритиковала представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович, указав на угрозу безопасности репортеров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также осуждала деятельность сайта, называя публикации призывом к расправе. В «Миротворце» фигурируют данные российских деятелей культуры и граждан других стран, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МиротворецУкраина

