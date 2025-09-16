В базу «Миротворца» внесли двухлетнюю девочку из России

В скандальную украинскую базу «Миротворец» (сайт признан экстремистским и заблокирован в РФ) попала двухлетняя девочка из России, сообщает РИА Новости. На сайте указано, что Эмилия, родившаяся в январе 2023 года, якобы «сознательно нарушила» госграницу Украины.

Ранее в базе уже появлялись данные детей и подростков. Ресурс известен публикацией личной информации журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР, а также граждан других стран, называемых «изменниками».