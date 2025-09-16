Винтовка убийцы Кирка оставалась заряженной тремя патронами

Окружной прокурор Юты Джеффри Грэй сообщил, что винтовка, из которой был застрелен консервативный активист Чарли Кирк, оставалась заряженной еще тремя патронами. По его словам, оружие обнаружили в лесу, завернутым в полотенце: в нем находился один стреляный гильзовый патрон и три боевых.

Кирк был смертельно ранен 10 сентября во время массового мероприятия в Университете долины Юта. У активиста остались жена и двое детей.