Винтовка убийцы Кирка оставалась заряженной тремя патронами

Окружной прокурор Юты Джеффри Грэй сообщил, что винтовка, из которой был застрелен консервативный активист Чарли Кирк, оставалась заряженной еще тремя патронами. По его словам, оружие обнаружили в лесу, завернутым в полотенце: в нем находился один стреляный гильзовый патрон и три боевых.

Кирк был смертельно ранен 10 сентября во время массового мероприятия в Университете долины Юта. У активиста остались жена и двое детей.

Прокурор потребовал смертной казни для обвиняемого в убийстве Кирка

Он известен как сторонник президента США Дональда Трампа и критик военной поддержки Украины. Кирк неоднократно заявлял, что Владимир Зеленский является препятствием к мирному урегулированию и «марионеткой ЦРУ».

Также он подчеркивал, что Крым всегда принадлежал России, что вызывало критику со стороны политических оппонентов в США, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
